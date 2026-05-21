İtalyan Aktivistlere İsrail'den Kötü Muamele

21.05.2026 14:44
İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'ndaki İtalyan aktivistleri alıkoyup darp etti, kötü muamelede bulundu.

İsrail ordusunun 19 Mayıs'ta Akdeniz'in uluslararası sularında alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelerde bulunan 2 İtalyan aktivist bu sabah ülkelerine dönerken, aktivistler İsrail güvenlik güçlerinin kendilerini darp ettiğini ve kötü muamele gördüklerini bildirdi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nda "Kasr-i Sadabada" teknesinden alıkonulan İtalya Temsilciler Meclisi Milletvekili Dario Carotenuto ve İtalyan gazeteci Alessandro Mantovani, bu sabah Yunanistan'ın başkenti Atina üzerinden Roma Fiumicino Havalimanı'na ulaştı.

5 Yıldız Hareketinden (M5S) milletvekili Carotenuto, burada basına yaptığı açıklamada, uluslararası sularda alıkonulduklarını vurgulayarak, "Fırtına geliyordu dolayısıyla yönümüz (Mısır) Port Said'e doğru idi, Gazze'ye 200 mil uzaktaydık." dedi.

Carotenuto, İsrail'de götürüldükleri yerin ve yaşadıklarının korkunç olduğunu belirterek, "Gözüme yumruk yedim, bir süre görme kaybı yaşadım, tekmelediler. Kadınların cinsel şiddete maruz kaldıklarını anlattıklarını duydum." diye konuştu.

Alıkonuldukları süre boyunca kendilerine numaralar verildiğini ve üzerlerine makineli tüfek doğrultulduğunu anlatan Carotenuto, "Gazze'dekiler bizim bu yaşadıklarımızın çok daha kötüsüne maruz kalıyorlar." ifadesini kullandı.

Milletvekili Carotenuto, İtalyan hükümetinin, bu konuda üzerine düşeni yeterince yapmadığını da kaydetti.

Il Fatto Quotidiano gazetesinin muhabirlerinden Mantovani de teknelerinin alıkonulması sırasında ateş açıldığını belirterek, kendilerine kötü muamelede bulunulduğunu vurguladı.

Mantovani, şunları söyledi:

"Bizi aldıktan sonra, bir korvetle ikinci hapishane gemisine götürüldük. Orada, kelepçelendik ve ellerimiz zincirlendi. Beni soydular, gözlüklerimi attılar ve beni mayo ile bıraktılar. Diğerlerinden bile daha az olsa da dövüldük ve tekmelendik. Aktivistlerin çığlıklarını duyabiliyordum; birilerinin kesinlikle birkaç kaburga kemiği kırıldı."

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

