İtalyan Fırkateyni İstanbul\'da

İtalyan fırkateyni ITS Virginio Fasan (F-591), NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirdi.

Sarayburnu'nda demirleyen fırkateynin, NATO SNMG-2 görevi için 23 Mart'a kadar kentte kalacağı belirtildi.

İtalyan Donanması için inşa edilmiş ikinci Bergamini sınıfı fırkateyn ITS Virginio Fasan'ın, Avrupa Çok Amaçlı Fırkateyn (FREMM) programı kapsamında geliştirildiği ve denizaltı savunma harbi versiyonunda inşa edilen ilk İtalyan FREMM gemisi olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, NATO SNMG-2 görevi kapsamında, 18-23 Mart aralığında Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Oriku tarafından İzmir'e, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait Bretagne tarafından Antalya'ya liman ziyaretleri gerçekleştirildi. Ayrıca, Almanya Deniz Kuvvetlerine ait Elbe gemisi tarafından 24-28 Mart arasında İzmir'e liman ziyareti yapılması planlanıyor.? ?