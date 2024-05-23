İtalyan oyuncu Jasmine Trinca, Cannes Film Festivali\'nde Filistinlilere destek verdi

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Fransa'da düzenlenen 77. Cannes Film Festivali'ne katılan İtalyan oyuncu Jasmine Trinca, Filistinlilere destek amacıyla Filistin bayrağı desenli broş taktı.

Roma doğumlu 43 yaşındaki Trinca, Cannes'da düzenlenen geleneksel film festivaline katıldı.

Trinca, "Rendez-Vous With Valeria Golino" isimli dizinin ilk bölümünün gösterimi için kırmızı halıda yürüdü.

İtalyan oyuncu, bu sırada Filistinlilerle dayanışma amacıyla festivalde giydiği kıyafetin yakasına Filistin bayrağı desenli broş taktı.

Bu yıl 25 Mayıs'a kadar sürecek festivalde 22 film, Altın Palmiye Ödülü için yarışıyor.