İtalyan senatör Della Valle, İsrail yerleşimlerine ticaret yasağı gecikmiş bir adım - Son Dakika
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İtalyan senatör Della Valle, İsrail yerleşimlerine ticaret yasağı gecikmiş bir adım

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Avrupa Parlamentosu üyesi Danilo Della Valle, 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağını olumlu bulduğunu ancak bunun gecikmiş bir adım olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) İtalyan üyesi Danilo Della Valle, bazı Batılı ülkelerin, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararını olumlu bulduğunu ancak bunun gecikmiş bir adım olduğunu belirterek, Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması başta olmak üzere İsrail'e karşı daha kısıtlayıcı tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

AP'de Filistin konusunda aktif tutum alan ve güçlü seslerden biri olarak öne çıkan Della Valle, 8'i Avrupa Birliği (AB) üyesi toplam 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

AP'deki ofisinden, Filistin bayrağını arka plana alarak görüşlerini paylaştığı video mesajında Della Valle, "Bu, kesinlikle iyi bir haber çünkü İsrail'in yalnızca Gazze'de değil, Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı yapmaya devam ettikleri artık çok açık. Bu nedenle AB'deki bazı ülkeler de bu kararı artık kabul etmek zorunda kaldı." dedi.

"Biz bunun gecikmiş bir adım olduğunu düşünüyoruz." diyen Della Valle, bunun daha önce yapılması gerektiğini söyledi.

İtalyan vekil, "Özellikle İsrail'e karşı daha kısıtlayıcı önlemler alınmalı. Örneğin AB ile İsrail arasındaki ortaklık anlaşması askıya alınabilir. Bazı ülkelerin İsrail'e yaptırım uygulamaya karar vermesi ise ilk adımdır." ifadelerini kullandı.

Della Valle ayrıca, "Bir İtalyan olarak, İtalyan hükümetinin bu girişime katılmamış olmasından üzüntü duyuyorum." diye konuştu.

12 ülkenin Batı Şeria kararı

Fransa, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç, Kanada ve İngiltere dışişleri bakanları, dün yaptıkları ortak yazılı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacaklarını duyurmuştu.

Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemleriyle iki devletli çözümü baltalayan adımlar attığı vurgulanarak, durumun her geçen gün daha da kötü hale geldiği belirtilmişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sebep olduğu şiddet olaylarına dikkat çekilen açıklamada, iki devletli çözüm fikrinin korunması gerektiği vurgulanmıştı.

İsrail, ticari yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

AB, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlere henüz genel bir ithalat yasağı uygulamazken, bu ürünleri AB-İsrail Ortaklık Anlaşması kapsamındaki ticari ayrıcalıklardan hariç tutuyor ve daha kapsamlı ticari tedbir seçeneklerini değerlendirmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalyan senatör Della Valle, İsrail yerleşimlerine ticaret yasağı gecikmiş bir adım - Son Dakika

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