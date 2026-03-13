İtfaiye Araçları Engel Tanımadı

İTFAİYE ARACININ ÇIKIŞI ENGELLENDİ

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de aralarında olduğu 6 kişinin gözaltına alınmasının ardından belediye binası önünde gerginlik yaşandı. Başkan Günel'in gözaltına alınmasının ardından Kuşadası Belediyesi önünde partililer toplandı. Belediye bahçesinde yapılması planlanan basın açıklaması öncesinde, aynı alanda bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları gelen bir ihbar üzerine olay yerine gitmek için hareket etti. İddiaya göre, bahçede toplanan bazı kişiler, itfaiye aracının çıkışını engellemeye çalıştı. Araçların geçişi kısa süreliğine durdurulurken, daha sonra itfaiye ekipleri çıkış yapıp ihbara müdahale etti.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından olayın ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 'itfaiye araçlarının provokasyon yaptığı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Bazı basın yayın organlarında Kuşadası'nda bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızın arkasındaki itfaiye kadememizde toplanan bir gruba itfaiye araçlarımızın provokasyon yaptığı yönünde haberler yer almıştır. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapılması gereği duyulmuştur. 112 ihbar merkezine saat 12.53'te gelen bir intihar vakası ihbarı üzerine 09 L 5029 ve 09 H 3935 plakalı itfaiye araçlarımız olay yerine intikal etmek üzere harekete geçmiştir. Bu sırada toplanan bazı kişiler, araçların hareketini engellemeye yönelik girişimlerde bulunmuştur. Engelleme girişimlerine rağmen araçlarımız çıkış yapmış ve vakaya müdahale etmiştir. Kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen haberlere karşı her türlü yasal hakkımız saklıdır" denildi.

Öte yandan belediye önünde yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından partililer de basın açıklamasını gerçekleştirdi.

