İtfaiye Araçları Engel Tanımadı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.03.2026 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası'nda itfaiye araçlarının çıkışını engellemeye çalışanlar, gerginliğe yol açtı.

İTFAİYE ARACININ ÇIKIŞI ENGELLENDİ

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de aralarında olduğu 6 kişinin gözaltına alınmasının ardından belediye binası önünde gerginlik yaşandı. Başkan Günel'in gözaltına alınmasının ardından Kuşadası Belediyesi önünde partililer toplandı. Belediye bahçesinde yapılması planlanan basın açıklaması öncesinde, aynı alanda bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları gelen bir ihbar üzerine olay yerine gitmek için hareket etti. İddiaya göre, bahçede toplanan bazı kişiler, itfaiye aracının çıkışını engellemeye çalıştı. Araçların geçişi kısa süreliğine durdurulurken, daha sonra itfaiye ekipleri çıkış yapıp ihbara müdahale etti.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından olayın ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 'itfaiye araçlarının provokasyon yaptığı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Bazı basın yayın organlarında Kuşadası'nda bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızın arkasındaki itfaiye kadememizde toplanan bir gruba itfaiye araçlarımızın provokasyon yaptığı yönünde haberler yer almıştır. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapılması gereği duyulmuştur. 112 ihbar merkezine saat 12.53'te gelen bir intihar vakası ihbarı üzerine 09 L 5029 ve 09 H 3935 plakalı itfaiye araçlarımız olay yerine intikal etmek üzere harekete geçmiştir. Bu sırada toplanan bazı kişiler, araçların hareketini engellemeye yönelik girişimlerde bulunmuştur. Engelleme girişimlerine rağmen araçlarımız çıkış yapmış ve vakaya müdahale etmiştir. Kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen haberlere karşı her türlü yasal hakkımız saklıdır" denildi.

Öte yandan belediye önünde yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından partililer de basın açıklamasını gerçekleştirdi.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 18:33:55. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.