Asansörde mahsur kalan öğrenciyi itfaiye sınava yetiştirdi

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde itfaiye ekibi, asansörde mahsur kalan Muhammed Furkan Özbek'i kurtarıp, itfaiye aracıyla Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetiştirdi.
Olay, sabah saatlerinde Kahta ilçesi Girne Mahallesi'nde meydana geldi. YKS'ye girmek için evden çıkan Muhammed Furkan Özbek, oturdukları apartmanın asansöründe mahsur kaldı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, Muhammed Furkan Özbek'i mahsur kaldığı asansörden kurtarıp, itfaiye aracıyla 7 dakika kala sınava gireceği okula yetiştirdi.
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