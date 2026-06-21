Asansörde mahsur kalan öğrenciyi itfaiye sınava yetiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asansörde mahsur kalan öğrenciyi itfaiye sınava yetiştirdi

Asansörde mahsur kalan öğrenciyi itfaiye sınava yetiştirdi
21.06.2026 18:41  Güncelleme: 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde YKS'ye girmek için evden çıkan Muhammed Furkan Özbek, apartman asansöründe mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan öğrenci, itfaiye aracıyla sınava 7 dakika kala okula yetiştirildi.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde itfaiye ekibi, asansörde mahsur kalan Muhammed Furkan Özbek'i kurtarıp, itfaiye aracıyla Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetiştirdi.

Olay, sabah saatlerinde Kahta ilçesi Girne Mahallesi'nde meydana geldi. YKS'ye girmek için evden çıkan Muhammed Furkan Özbek, oturdukları apartmanın asansöründe mahsur kaldı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, Muhammed Furkan Özbek'i mahsur kaldığı asansörden kurtarıp, itfaiye aracıyla 7 dakika kala sınava gireceği okula yetiştirdi.

Kaynak: DHA

Muhammed Furkan Özbek, Kurtarma, 3. Sayfa, Adıyaman, İtfaiye, Güncel, Kahta, Yaşam, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asansörde mahsur kalan öğrenciyi itfaiye sınava yetiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayallerimizi yıkan Paraguay hocasından maç sonu göndermesi: Mesele taktik değil, ruh Hayallerimizi yıkan Paraguay hocasından maç sonu göndermesi: Mesele taktik değil, ruh
Kerem Aktürkoğlu’ndan taraftara olay hareket Tepki yağıyor Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor
YKS maratonu TYT oturumuyla başladı Milyonlarca aday sınavda ter döküyor YKS maratonu TYT oturumuyla başladı! Milyonlarca aday sınavda ter döküyor
Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia
Hepsi ülkeye sokulacaktı Değerleri tam 8 milyar lira Hepsi ülkeye sokulacaktı! Değerleri tam 8 milyar lira
Tartışma kanlı bitti 34 yaşında baba katili oldu Tartışma kanlı bitti! 34 yaşında baba katili oldu

18:32
İsrail’in BM Temsilcisi ile BM yetkilisi arasında “Cinsel şiddet“ tartışması çıktı
İsrail’in BM Temsilcisi ile BM yetkilisi arasında "Cinsel şiddet" tartışması çıktı
18:18
Trump, İngiltere Başbakanı Starmer’ın istifa edeceğini duyurdu
Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifa edeceğini duyurdu
16:32
Müzakereler sürerken Trump’tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran’ı yok ederiz
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz
16:24
Bizim Çocuklar’a bir şok daha
Bizim Çocuklar'a bir şok daha
16:17
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
"Kapalılar imha edilsin" diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
11:20
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu
Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 19:01:11. #7.12#
SON DAKİKA: Asansörde mahsur kalan öğrenciyi itfaiye sınava yetiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.