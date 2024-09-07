Kanalizasyona Düşen Koyun Kurtarıldı

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İtfaiye ekipleri kanalizasyona düşen koyun için seferber oldu

BATMAN - Batman'da 10 metre derinliğinde yeraltında 150 metre uzunluğundaki kanala düşen koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Beşevler Mahallesi Komando Caddesi yakınlarında koyun sürüsünü otlatan çoban, sürüsünden bir koyunun eksik olduğunu fark etti. Çoban, koyununu aradığında sesin kanaldan geldiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Batman Çayı'nın girişini kapatarak koyunu merdiven ve halat yarımıyla kanaldan çıkarıp sahibine teslim etti.