İtfaiye Ekipleri Ramazan'da Görev Başında

20.02.2026 10:39
Isparta'da itfaiye ekipleri, Ramazan'da 7/24 hizmet vererek vatandaşların güvenliğini sağlıyor.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayının başlamasıyla kent genelinde görevlerini aralıksız sürdürüyor.

Yangın, trafik kazası ve diğer acil durumlara karşı 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ekipler, ramazanda da nöbetlerini aksatmadan vatandaşların can ve mal güvenliği için mesai yapıyor.

Sahur vaktinde 21 personelle görev başında bulunan itfaiye erleri, itfaiye binasında kurulan sofrada buluşarak sahurlarını birlikte yaptı.

İtfaiye çavuşu Mehmet Ata, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 gün 24 saat görev yaptıklarını belirterek, ramazan ayında da aynı sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

İtfaiye eri ve 3 çocuk babası Fevzi Keskin ise ailesiyle sahur yapamasa da mesai arkadaşlarıyla bir arada olmanın kendisi için anlamlı olduğunu ifade etti.

Isparta'da 33 yıllık itfaiye personeli Ali Osman Kesmeli de vatandaşlara özellikle yangın riskine karşı gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.

İtfaiye personeli Yüksel Gülsever, ekip ruhuna dikkat çekerek, arkadaşlarıyla sahur yapmanın kendileri için ayrı anlam taşıdığını dile getirdi.

Sahurun ardından yeniden görevlerinin başına geçen ekipler, olası ihbarlara karşı hazırlıklarını sürdürdü.

İtfaiye araçları ile teknik ekipmanların kontrolleri titizlikle gerçekleştirilirken, hortum ve solunum cihazları başta olmak üzere tüm malzemeler gözden geçirildi.

Kaynak: AA

