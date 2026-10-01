İtfaiye Haftası\'nda Cizre\'de anaokulu öğrencilerine yangın güvenliği eğitimi verildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İtfaiye Haftası dolayısıyla anaokulu öğrencilerine itfaiyecilik mesleği tanıtıldı, yangın güvenliği ve acil durumlar hakkında bilgi verildi.

Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Haftası kapsamında çocuklarda afet ve güvenlik bilinci oluşturmak amacıyla Nergis Anaokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilere itfaiye araçları ve teknik ekipmanları tanıtan ekipler, yangın anında ve acil durumlarda yapılması gereken doğru davranışları uygulamalı olarak anlattı.

Ekipler, daha sonra öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.