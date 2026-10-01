İtfaiye Haftası'nda Cizre'de anaokulu öğrencilerine yangın güvenliği eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtfaiye Haftası'nda Cizre'de anaokulu öğrencilerine yangın güvenliği eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İtfaiye Haftası\'nda Cizre\'de anaokulu öğrencilerine yangın güvenliği eğitimi verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Haftası kapsamında Nergis Anaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere itfaiye araçları ve teknik ekipmanları tanıttı. Ekipler yangın ve acil durumlarda doğru davranışları uygulamalı anlattı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İtfaiye Haftası dolayısıyla anaokulu öğrencilerine itfaiyecilik mesleği tanıtıldı, yangın güvenliği ve acil durumlar hakkında bilgi verildi.

Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Haftası kapsamında çocuklarda afet ve güvenlik bilinci oluşturmak amacıyla Nergis Anaokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilere itfaiye araçları ve teknik ekipmanları tanıtan ekipler, yangın anında ve acil durumlarda yapılması gereken doğru davranışları uygulamalı olarak anlattı.

Ekipler, daha sonra öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Kaynak: AA
Cizre BelediyesiGüvenlikİtfaiyeEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
Ağıralioğlu’na çok ağır suçlama Partisi sessiz kalmadı Ağıralioğlu'na çok ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı
Fabrikada dev kazan patladı Can pazarı, çok sayıda yaralı var Fabrikada dev kazan patladı! Can pazarı, çok sayıda yaralı var
15:21
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
15:10
Manisa Valiliği Soma’da göçük altındaki 7 işçiden 2’sinin kurtarıldığını bildirdi
Manisa Valiliği Soma'da göçük altındaki 7 işçiden 2'sinin kurtarıldığını bildirdi
15:05
Genel Kurul’da dikkat çeken anlar DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
Genel Kurul'da dikkat çeken anlar! DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
14:30
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
14:21
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 18:01:22. #7.13#
SON DAKİKA: İtfaiye Haftası'nda Cizre'de anaokulu öğrencilerine yangın güvenliği eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei