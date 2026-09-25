İtfaiye, İtalya'da Lucca kentinde balkona sığınanları kurtardı, 2 ölü, 13 yaralı

İtalya'nın Lucca kentinde dün gece bir apartmanda çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

İtalyan itfaiyesinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımına göre, Lucca'da San Vito Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katında gece saatlerinde yangın çıktı.

Paylaşımda, itfaiye ekiplerinin, balkonlara sığınanları kurtardığı ve yangın söndürüldükten sonra 2 kişinin cesedini bulduğu belirtildi.

İtalyan basınındaki haberlerde de 3 katlı binadaki yangın nedeniyle 13 kişinin yaralandığı, bunlar arasında bir kadının durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerin bir kadın bir de erkek olduğu aktarılan haberlerde, polisin olay yerinde yangının çıkış nedenlerine dair incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Yangında binanın oturulamaz hale geldiği ve bu nedenle yaralılara geçici konaklama sağlanacağı kaydedildi.