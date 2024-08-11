İtfaiyeci Seray kedinin hayatını kurtardı - Son Dakika
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İtfaiyeci Seray kedinin hayatını kurtardı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Kahraman İtfaiye Eri Seray Başol, yangın söndürmeye gittiği evde bitkin halde bulduğu kediyi kendi solunum cihazını takarak hayatını kurtardı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi veterinerlerinin tedavi ettiği kedinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

11.08.2024 16:11
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İtfaiyeci Seray kedinin hayatını kurtardı

İtfaiye eri kendi solunum cihazını kediye takarak hayatını kurtardı

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Kahraman İtfaiye Eri Seray Başol, yangın söndürmeye gittiği evde bitkin halde bulduğu kediyi kendi temiz hava solunum cihazını takarak hayatını kurtardı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi veterinerlerinin tedavi ettiği kedinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesi Yıldırım Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde bir apartmanın birinci katında çıkan yangına hızlı bir şekilde intikal eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, olay büymeden yangını söndürdü. Yangına müdahale eden ekipte yer alan İtfaiye Eri Seray Başol, pencereyi açmak için gittiği yan odada yerde bitkin halde yatan yavru kediyi fark etti. İlk müdahaleyi gerçekleştirmesinin ardından kendi temiz hava solunum cihazını takarak kedinin hayatını kurtardı. Ekipler, hemen ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tam donanımlı hayvan ambulansı VETBULANS'ı aradı. Hızlı bir şekilde can dostu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Altıeylül Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne nakleden VETBULANS'da da müdahale edilen yavru kedinin tedavisi en iyi şekilde gerçekleştirildi.

Sağlık durumu gayet iyi

Kedinin kendilerine ulaştığında bayağı bitkin bir halde olduğunu belirten Veteriner Hekim Mehmet Emre Öztürk "İtfaiye erimizin yaptığı uygulamalar doğru bir şekilde yapılmış. Çünkü yanı sırasında karbonmonoksit gazından sadece insanlar değil, bu canlılar da etkileniyor. Buraya geldiğinde ilk muayenesi yapıldı. Daha sonrasında gerekli görülen tahlilleri yapılarak yoğun bakıma alındı. Bizim misafirimiz oldu, sağlık durumu şu an gayet iyi. Korkulacak bir durumu yok" dedi.

Yerde bitkin halde buldu

Minik kediyi dumanların arasından alarak hayatını kurtaran Kahraman İtfaiye Eri Seray Başol, "Olay yerine ekip arkadaşlarımızla birlikte intikal ettik. Yangına müdahale ederken cam açmak için yan odaya girdiğimde yerde bitkin halde bu miniğimizi buldum. Hemen kucaklayıp dışarıya çıkardım. Solunum sıkıntısı çekiyordu. O yüzden kendi temiz hava solunum cihazımı çıkararak ona taktım. Solunum desteği sağlandıktan sonra kendine gelmeye başladı. O sırada üst amirlerim vetbulans ekiplerine haber verdiler. Vetbulans ekipleri geldiğinde miniğimizi teslim aldılar, hayvan hastanesine götürüp tedavisine devam ettiler. Şu anda gayet iyi mutluyuz, gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İtfaiyeci Seray kedinin hayatını kurtardı - Son Dakika

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