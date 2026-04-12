İTÜ'de İzinsiz Giriş Teşebbüsü

12.04.2026 19:49
İTÜ Rektörü, izinsiz giriş yapmaya çalışanlara karşı güvenlik önlemleri alındığını bildirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, üniversitenin Ayazağa Yerleşkesi'ne izinsiz giriş yapmak isteyen kişilere gerekli güvenlik müdahalesinin yapılarak, suç duyurusunda bulunulduğunu ve yasal süreç başlatıldığını bildirdi.

Prof. Dr. Mandal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversitenin Ayazağa Yerleşkesi'nde bulunan Borsa Kapı ve İstinye Kapı arasındaki bölgede, yetkisiz kişilerin giriş teşebbüsünde bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.

Mandal, şunları kaydetti:

"Söz konusu durumun fark edilmesinin hemen ardından, kişilerin kampüse giriş yapmasına izin verilmeden gerekli güvenlik müdahalesi gerçekleştirilmiş, emniyet birimleri kampüsümüze intikal etmiştir. İlgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, savcılık ve emniyet birimleriyle eşgüdüm içerisinde yasal süreç başlatılmıştır. Bu doğrultuda, konuya ilişkin tüm süreçleri ilgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde yakından ve titizlikle takip ettiğimi özellikle ifade etmek isterim."

Kaynak: AA

Galatasaray, Osimhen’i Fenerbahçe derbisine çelik zırhla çıkaracak Galatasaray, Osimhen'i Fenerbahçe derbisine çelik zırhla çıkaracak
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı Çin gizlice harekete geçti Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti
Canlı yayında şiddet krizi Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı Canlı yayında şiddet krizi! Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı
İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti
İlkay Gündoğan’dan Bernardo Silva’ya telefon İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon
IShowSpeed taksiciye hayatının sürprizi yaptı IShowSpeed taksiciye hayatının sürprizi yaptı

21:17
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
20:32
Kanada’nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
20:17
Kütahyaspor, 2. Lig’e yükseldi Sadettin Saran’dan sürpriz destek
Kütahyaspor, 2. Lig'e yükseldi! Sadettin Saran'dan sürpriz destek
19:03
Canlı anlatım: Son bölümde Galatasaray’a şok
Canlı anlatım: Son bölümde Galatasaray'a şok
19:02
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
18:37
Trump’ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
