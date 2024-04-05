İYİ Parti, 2024'te Olağanüstü Büyük Kongre Kararı Aldı

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, "27 Nisan 2024 tarihinde İYİ Parti'nin Olağanüstü Büyük Kongresi yapılacak. Herhangi bir aksaklık çıkmazsa yapılacak" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti'nin 27 Nisan 2024 tarihinde Olağanüstü Büyük Kongre kararı aldığını duyurdu.

Olgun, "Bugün yaptığımız toplantılar neticesinde, Genel Başkanımız zaten bu hafta bizimle toplantı yaptı, Olağanüstü Büyük Kongremizi 27 Nisan 2024 tarihinde yapacağını söyleyebilirim. Şu anda kendisi de bu yönde bir karar almıştır" diye konuştu.

Olgun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kongrede aday olup olmayacağına ilişkin soruyu, "Bu toplantıda adaylar konusunda bir şey söylenmedi. Kongre kararı aldığını bildirdi. Talimatını yazılı olarak iletti. Seçim kurulumuza bu şekilde başvurumuzu yapacağız" diye yanıtladı.

Olgun, "27 Nisan kesin mi" sorusu üzerine de "27 Nisan 2024 tarihinde İYİ Parti'nin Olağanüstü Büyük Kongresi yapılacak. Herhangi bir aksaklık çıkmazsa yapılacak" dedi.