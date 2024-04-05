İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, "27 Nisan 2024 tarihinde İYİ Parti'nin Olağanüstü Büyük Kongresi yapılacak. Herhangi bir aksaklık çıkmazsa yapılacak" açıklamasını yaptı.
İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti'nin 27 Nisan 2024 tarihinde Olağanüstü Büyük Kongre kararı aldığını duyurdu.
Olgun, "Bugün yaptığımız toplantılar neticesinde, Genel Başkanımız zaten bu hafta bizimle toplantı yaptı, Olağanüstü Büyük Kongremizi 27 Nisan 2024 tarihinde yapacağını söyleyebilirim. Şu anda kendisi de bu yönde bir karar almıştır" diye konuştu.
Olgun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kongrede aday olup olmayacağına ilişkin soruyu, "Bu toplantıda adaylar konusunda bir şey söylenmedi. Kongre kararı aldığını bildirdi. Talimatını yazılı olarak iletti. Seçim kurulumuza bu şekilde başvurumuzu yapacağız" diye yanıtladı.
Olgun, "27 Nisan kesin mi" sorusu üzerine de "27 Nisan 2024 tarihinde İYİ Parti'nin Olağanüstü Büyük Kongresi yapılacak. Herhangi bir aksaklık çıkmazsa yapılacak" dedi.
Son Dakika › Güncel › İYİ Parti, 2024'te Olağanüstü Büyük Kongre Kararı Aldı - Son Dakika
Kdz. Ereğli'de itfaiye ekipleri, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde ilçedeki özel kurumlarda eğitim gören özel bireyleri ağırladı. Özel çocuklar, bir de yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi. İtfaiye Müdürlüğü, özel bireyleri itfaiyeci olarak ağırlayarak, çalışmaları hakkında sunum yaptı ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Günün sonunda ise özel itfaiyecilere mantı ikramında bulunuldu.
AK Parti'den Rize'nin Çamlıhemşin Belediye Başkanı seçilen Ömer Altun, görevi AK Partili Osman Haşimoğlu'dan devraldı. Altun, belediye binasında düzenlenen törende, emeklerinden dolayı Osman Haşimoğlu'na teşekkür etti.
Elazığ'da 31 Mart'ta sandıktan zaferle çıkan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mazbatasını aldı. Şerifoğulları, seçim sonuçlarının demokrasi zaferi olduğunu belirterek, şehre yapacakları hizmetlerin gururuyla çalışacaklarını söyledi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 2024 yılı Mart ayında 51 bin 496 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 619 araç trafikten men edilirken, 43 sürücünün ehliyetine el konuldu. Ayrıca Mart ayında 319 trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 197 kişi yaralandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?