İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı Başladı - Son Dakika
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İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı Başladı

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı Başladı

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı, ATO Congresium'da başladı. Genel Başkan Meral Akşener, salona gelerek kurultaya katıldı. Kurultayda genel başkanlık için aday olan Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz da salonda yerini aldı. Kurultayın açılış konuşmasını Hakan Şeref Olgun yaptı ve Divan Başkanlığına Şükrü Kuleyin seçildi. Kurultayda 1007 delegenin kayıt yaptırdığı öğrenildi.

27.04.2024 12:39  Güncelleme: 12:41
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İYİ Partinin 5. Olağanüstü Kurultayı başladı.

Delegeler, ATO Congresium'daki kurultayın yapıldığı salonda yerini aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de saat 11.50'de salona geldi.

Salonda kurulan platformdaki dev ekrandan "İyilerin güneşi batmaz" sloganı ile Türk bayrağı ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile Akşener'in fotoğrafı yansıtıldı.

Kurultayda, genel başkanlığa aday olan Grup Başkanı Koray Aydın, salona gelişinde "İYİ'ler kol kola Koray Aydın'la", Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu "İYİ'lerin birleştirici gücü Müsavat Dervişoğlu", Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ise "Bozkurt Tolga" sloganıyla karşılandı.

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun'un açılış konuşmasının ardından, Divan Başkanlığına, delegelerin önerisi üzerine Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin seçildi. Divan Başkanlığının oluşmasının ardından kurultay çalışmalarına başladı.

Genel başkan ve parti organlarının seçileceği İYİ Parti kurultayında 1007 delegenin kayıt yaptırdığı öğrenildi.

Açılışın ardından Genel Başkan Akşener, konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edildi. Katılımcılar, Akşener'i ayakta alkışladı.

Kurultaya giden süreç

Akşener, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçları çerçevesinde seçimli olağanüstü kurultay kararı almıştı.

Daha sonra Akşener, "Seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım." diyerek, kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı.

Bu süreçte, partide 5 yıl boyunca Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten ve şu anda Grup Başkanı olan Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ile Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, genel başkanlık için adaylığını ilan etmişti.

Kaynak: AA

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