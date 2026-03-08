İYİ Parti'den ABD'nin Mühimmat Satışına Soru Önergesi - Son Dakika
İYİ Parti'den ABD'nin Mühimmat Satışına Soru Önergesi

08.03.2026 12:24
Turhan Çömez, Repkon'un ABD'deki rolünü TBMM'ye taşıyarak Bakan Güler'den yanıt istedi.

(ANKARA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, ABD'nin İsrail'e 27 bin adet MK-80 serisi bombayı kapsadığı belirtilen mühimmat satışında, Türk savunma sanayi şirketi Repkon'un ABD'deki iştiraki Repkon USA'nın rol aldığı iddialarını TBMM'ye taşıdı.

Çömez, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Çömez, önergesinde uluslararası basında yer alan ve ABD'nin İsrail'e yapmayı planladığı mühimmat satışına ilişkin iddiaları gündeme taşıdı.

Önergesinde Çömez, "Son dönemde uluslararası basında yer alan haberlerde, ABD tarafından İsrail'e yapılması planlanan yaklaşık 660 milyon dolar tutanındaki ve 27 bin adet MK-80 serisi bombayı kapsayan mühimmat satışında, ABD'de bulunan bir üretim tesisinin Türk savunma sanayi şirketi Repkon'un iştiraki olan Repkon USA üstlendiği bilgisi yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin söz konusu satış için "acil durum" yetkisini kullandığının da ileri sürüldüğünü belirten Çömez, Türkiye Cumhuriyeti'nin son dönemde İsrail'e yönelik ticari kısıtlamalar ve siyasi açıklamalar yaptığına dikkati çekti.

Türk sermayeli bir şirketin ABD'deki üretim zinciri üzerinden İsrail'e gönderilecek mühimmatın üretiminde rol aldığı yönündeki iddiaların kamuoyunda tartışmalara yol açtığını belirten Çömez, bu kapsamda Bakan Güler'e, ABD'de faaliyet gösteren Repkon USA şirketinin sahiplik yapısının ne olduğunu ve Türkiye'de faaliyet gösteren Repkon şirketi ile nasıl bir bağa sahip bulunduğunu sordu.

Çömez, Bakan Güler'in yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"ABD'de faaliyet gösteren Repkon USA şirketinin sahiplik yapısı nedir? Türkiye'de faaliyet gösteren Repkon şirketi ile ne tür bir bağı vardır? ABD'nin Texas eyaletinde bulunan ve daha önce General Dynamics tarafından işletilen mühimmat üretim tesisinin Repkon USA tarafından satın alınması sürecinde Türkiye Cumhuriyeti makamlarının herhangi bir bilgisi veya onayı söz konusu olmuş mudur? Söz konusu tesisin MK-80 serisi bombaların gövde üretimini gerçekleştirdiği ve bu mühimmatın ABD tarafından İsrail'e satıldığı iddiaları doğru mudur?"

Türkiye Cumhuriyeti'nin İsrail'e yönelik ticaret ve savunma sanayi kısıtlamaları dikkate alındığında, Türk sermayeli bir şirketin dolaylı da olsa İsrail'e gönderilen mühimmat üretim zincirinde yer alması konusunda bakanlığınızın değerlendirmesi nedir? Türkiye'de faaliyet gösteren Repkon şirketinin Savunma Sanayii Başkanlığı veya Milli Savunma Bakanlığı ile devam eden projeleri veya sözleşmeleri var mıdır? Repkon veya Repkon USA şirketinin üretim faaliyetleri nedeniyle Türkiye'nin ilan ettiği ticari kısıtlamalarla çelişen bir durum ortaya çıktığını düşünüyor musunuz? Bu iddialar hakkında Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı veya diğer ilgili kurumlar tarafından herhangi bir inceleme veya değerlendirme başlatılmış mıdır? Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma sanayi şirketlerinin yabancı ülkelerde kurdukları tesislerde üretilen ürünlerin üçüncü ülkelere satışına ilişkin bir denetim veya politika mekanizması bulunmakta mıdır? Varsa nedir?"

Kaynak: ANKA

