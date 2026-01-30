İyi Partili Olgun: "Adana Büyükşehir, Seyhan, Ceyhan ve Adıyaman Belediye Başkanlarının Silivri'de Ne İşi Var"

Haber: Halil YATAR

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, "Kamu vicdanını yaralayan ciddi çelişkilerle karşı karşıyayız. Tabii hakim ilkesine açıkça aykırı biçimde Adana Büyükşehir, Seyhan, Ceyhan ve Adıyaman Belediye Başkanları'nın Silivri'de ne işi var? Yetkili ve doğal yargı yerleri belliyken bu tercihin hukuki izahı yoktur. Daha da çarpıcı olan şudur. Hakkında 700 yıl hapis cezası istenen örgüt lideri dışarıda tutumsuz yargılanmakta buna karşılık örgüt üyesi olarak adlandırılan haklarında 3-5 yıl hapis cezası talep edilen bazıları, halkın oyuyla seçilmiş kişiler tutukludur. Tutuklama bir istisna mıdır yoksa cezaya mı dönüşmüştür" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun görevlendirmesiyle aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de olduğu "Aziz İhsan Aktaş davası"nı takip takip eden İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, davaya ilişkin ANKA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Olgun, parti olarak, 7'si belediye başkanı, 33'ü tutuklu, 200 kişinin yargılandığı "Aziz İhsan Aktaş davası"na ilişkin tutumlarının baştan beri açık olduğunu belirterek, "Hiç kimsenin yargılanmama hakkı diye bir şey yok. Herkes yargılanabilir. Ancak yargılama eşit, tarafsız ve hukuk devleti ilkelerine uygun şekilde yapılmak zorundadır." ifadesini kullandı.

"Yüzde 80'lik alanda tek bir usulsüzlük yok mudur?"

Bugün ise kamu vicdanını yaralayan ciddi çelişkilerle karşı karşıya olunduğunu söyleyen Olgun, "Tabii hakim ilkesine açıkça aykırı biçimde Adana Büyükşehir, Seyhan, Ceyhan ve Adıyaman Belediye Başkanları'nın Silivri'de ne işi var? Yetkili ve doğal yargı yerleri belliyken bu tercihin hukuki izahı yoktur. Daha da çarpıcı olan şudur: Hakkında 700 yıl hapis cezası istenen örgüt lideri dışarıda tutuksuz yargılanmakta buna karşılık örgüt üyesi olarak adlandırılan haklarında 3-5 yıl hapis cezası talep edilen bazıları, halkın oyuyla seçilmiş kişiler tutukludur. Tutuklama bir istisna mıdır, yoksa cezaya mı dönüşmüştür?" değerlendirmesinde bulundu. Olgun, şunları kaydetti:

"Bir diğer konu bu şirketten iş hacminin yalnızca yüzde 20'si muhalefet belediyeleriyle. Yüzde 80'i ise Cumhur İttifakı belediyeleri ve kamu kurumlarıyla yapılmaktadır. Soru açıktır: Bu yüzde 80'lik alanda tek bir usulsüzlük yok mudur? Biz yargıya değil, yargının siyasallaştırmasına itiraz ediyoruz. Çünkü adalet de herkes için vardır ya da hiç kimse için yoktur. İYİ Parti olarak bu ülkede hukuk ve adalet tam anlamıyla tesis edilene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."