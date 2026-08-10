İYİ Parti'den 'Çerçeve Yasa'ya Hayır - Son Dakika
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İYİ Parti'den 'Çerçeve Yasa'ya Hayır

İYİ Parti\'den \'Çerçeve Yasa\'ya Hayır
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Müsavat Dervişoğlu, 'çerçeve yasa'ya karşı çıkarak, milletvekillerine uyarılarda bulundu.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne Genel Kurul'da "hayır" diyeceklerini hatırlatarak, "Milletvekillerine sesleniyorum, Anayasa ve vatanın bütünlüğü üzerine ettiğiniz yemini çiğnemeyin. Bu teslimiyet belgesine el kaldıranları tarih ve millet affetmeyecektir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" görüşmesi öncesinde, Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

Dervişoğlu, "Genel Kurul'daki görüşmelerde tavrınız nasıl olacak?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Bu metin toplumsal bütünleşme değil, milletin iradesini ve devletin ciddiyetini daraltan bir teslimiyet belgesidir. Hukuki adıyla bu teklif, terör örgütü mensuplarına imtiyaz sağlayan bir 'örtülü af' düzenlemesidir. O sebeple itiraz ediyoruz. Sayısal olarak engelleyemeyebiliriz. Ama Genel Kurul'da da hakikati yüzlerine söyleyeceğiz. Bu ambalajlama Anayasaya karşı bir hiledir. 5 ve 6. maddelerde 5-10 yıllık erteleme süresi terör suçu işlenmeden geçirildiğinde, davanın düşmesine ve cezanın çekilmeden 'infaz edilmiş sayılmasına' karar veriliyor. Mahkumiyetin sonuçlarını ortadan kaldıran her düzenleme Anayasa Mahkemesi içtihatlarına göre özel aftır. Burada hukuk tersine işletilip terör suçlularına özel 'dost ceza hukuku' uygulanmaktadır."

Dervişoğlu, "Bu sürecin en temel yanlışı nedir?" sorusuna, "Dünyada terör örgütlerin tasfiyesinde tüm devletler, devletin ve ülkenin onurunu gururunu gözeterek hareket etmiştir. Örgüt silahı bıraktıktan, dağıldıktan sonra yasal düzenlemeler gündeme gelmiştir. Bizde süreç tam tersi işliyor. Önce yasal düzenleme yapılıp, ardından örgütün silah bırakması ve dağılması ümit ediliyor. Bakın 'ümit ediliyor' diyorum. Bir devlet bu şekilde hareket etmez. Terör örgütü diz çöktürdü gibi bir algı yaratılmasına asla izin vermez" yanıtını verdi.

"BU AÇIK BİR ANAYASAL YETKİ GASPIDIR"

Müsavat Dervişoğlu, "Yasa teklifinin 1. ve 3. maddelerindeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararı ve idari 'Kurul' izni şartını da şöyle yorumladı:

"Bu açık bir anayasal yetki gasbıdır. Anayasamızın 7. maddesine göre yasama yetkisi devredilemez. Ayrıca 118'inci maddeye göre de MGK sadece danışma organıdır. Meclis'in kanununun uygulanmasını MGK kararına bağlamak yasama yetkisini yürütmeye devretmektir."

"12 EYLÜL" HATIRLATMASI

Teklifin 10. maddesinde, düzenlemeyi uygulayan kamu görevlilerine hukuki güvence sağlanmasına da tepki gösteren Dervişoğlu, "Görevlilere sınırsız cezasızlık zırhı getiriliyor. Ama bir gerçeği hatırlatmak isterim. 12 Eylül darbecileri de anayasaya geçici bir madde koyup kendilerini koruduklarını sandılar. Sonra da bu iktidar döneminde açılan davada yargılanıp ceza aldılar. Yani böylesi bir ihanete örülecek koruma zırhı günü geldiğinde işe yaramaz" dedi.

İYİ Parti olarak Adalet Komisyonu'nda 12 maddenin tamamına ret oyu kullandıklarını ve Genel Kurul'da da "hayır" diyeceklerini hatırlatan Dervişoğlu, "Milletvekillerine sesleniyorum: Anayasa ve vatanın bütünlüğü üzerine ettiğiniz yemini çiğnemeyin. Bu teslimiyet belgesine el kaldıranları tarih ve millet affetmeyecektir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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