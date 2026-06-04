İYİ Parti'den Doruk Madenciliğe Tepki - Son Dakika
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İYİ Parti'den Doruk Madenciliğe Tepki

04.06.2026 17:27
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Turhan Çömez, Meclis'te bulunan Doruk Madenciliğe ait broşürlere karşı sert eleştirilerde bulundu.

(ANKARA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'deki grup salonlarında çok sayıda Doruk Madenciliğe ait broşürlerin bulunmasına tepki gösterdi. Çömez, "Çalışan işçilerinizi Ankara'ya sokturmuyorsunuz. Yüzlerce devletin memurunu, polisini Ankara'nın sınırında bekletiyorsunuz. Ama kendiniz fütursuzca propaganda araçlarınızı götürüp Meclis'te bizim odalarımıza bırakıyorsunuz. Buradan Meclis Başkanlığı'na sesleniyorum:  Bu kepazeliğe son verin" dedi.

Uzun süredir alacakları için mücadele eden Doruk Maden İşçileri, Ankara'da Yıldızlar SSS Holding binası önünde yetkililere sesini duyurmak için bir araya geldi. İşçilerin eylemine bazı siyasi partiler ve sendikalar da destek verdi. Holding binasının önünde yapılan basın açıklamasının ardından Meclis'e dönen İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Meclis'teki grup salonlarında çok sayıda Doruk Madenciliğe ait broşürlerin olduğunu belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Çömez, şunları kaydetti:

"Meclis'teki makamımıza İYİ Parti'nin grubuna geldik. Bir de ne görelim? Çok sayıda mektup var. Gösterişli, yaldızlı kağıtlara yazılmış. Son derece afilli zarflara konmuş çok sayıda mektup var. Propaganda bildiğiniz propaganda. Doruk Madenciliği'nin propagandasını yapıyor. Beyler getirip bir tomar bir tomar mektubu veya propaganda aletini, aygıtını, malzemesini, materyalini getirip bizim grubumuza bırakmışlar. Bütün milletvekillerinin adını da yazmışlar buraya. Ya biz sizin ulağınız mıyız? Nasıl oldu da girdiniz Meclis'e? Nasıl oldu da sizin bu propaganda araçlarınıza ve malzemelerinize Meclis müsaade etti bizim odalarımıza kadar? Kimsiniz siz Allah aşkına?"

Çalışan işçilerinizi Ankara'ya sokturmuyorsunuz. Yüzlerce devletin memurunu, polisini Ankara'nın sınırında bekletiyorsunuz. Ama kendiniz fütursuzca propaganda araçlarınızı götürüp Meclis'te bizim odalarımıza bırakıyorsunuz. Bir de öylesine nobran, öylesine küstah bir tavır ki bu. Bu mektupları getirip bizim odamıza bırakıp bunu milletvekillerine dağıtın diye talimat veriyorsunuz. Kimsiniz siz Allah aşkına? Buradan Meclis Başkanlığı'na sesleniyorum:  Bu kepazeliğe son verin. Milletin hakkını hukukunu yemiş, emekçinin alın terini sömürmüş, devletin, milletin hakkını hukukunu yıllarca sömürerek semirmiş bu şirketin propaganda aygıtları, propaganda materyalleri, malzemeleri nasıl olur bizim odamıza kadar gelir? Şimdi bunların hepsini paketliyorum. Holdinge tekrar iade ediyorum. Adam gibi işinizi yapın.

"3-5 EMEKÇİNİN ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI ÖDEMİYORSUNUZ"

TMSF marifetiyle iki para üç kuruşa dünya kadar şirkete el koydunuz. Kanunun emrettiği hiçbir sorumluluğu yerine getirmediniz. Dünya kadar teşvik aldınız. Milyarlarca lira kredi aldınız kamu bankalarından. 3-5 emekçinin alın terinin karşılığını ödemiyorsunuz. Ha bugün şimdi orada yapılan toplantı esasında haber gönderiyorsunuz ödemeye başladık diye. Takipçisi olacağız ve bu milletin hakkını hukukunu yandaşlara, işsiz marjılara asla ve asla sömürtmeyeceğiz. Haberiniz olsun."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İYİ Parti, 3. Sayfa, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti'den Doruk Madenciliğe Tepki - Son Dakika

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