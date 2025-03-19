(ANKARA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin "Bir karar vermek zorundayız, kritik bir eşikteyiz. ya onurumuzla şerefli Türk vatandaşları olarak var olacağız ya da kendini bu ülkenin sahibi gibi görenlerin tebaası haline geleceğiz. Yüce Meclis'in duvarında yazan 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünü yaşatmak için mücadele etmek zorundayız. Topyekün, amasız, fakatsız, korkmadan" dedi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kavuncu'nun paylaşımı şöyle:
"Bir karar vermek zorundayız, kritik bir eşikteyiz. ya onurumuzla şerefli Türk vatandaşları olarak var olacağız ya da kendini bu ülkenin sahibi gibi görenlerin tebaası haline geleceğiz. Yüce meclisin duvarında yazan 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünü yaşatmak için mücadele etmek zorundayız. Topyekün, amasız, fakatsız, korkmadan."
Son Dakika › Güncel › İYİ Parti'den İmamoğlu Gözaltına Tepki - Son Dakika
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