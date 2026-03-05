İYİ Parti'den İran Füzesi Açıklaması - Son Dakika
İYİ Parti'den İran Füzesi Açıklaması

05.03.2026 10:18
Erozan, Türkiye'nin savunma sistemlerinin yetersiz olduğunu vurguladı ve füzeyi eleştirdi.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, "Dünkü İran füzesi vukuatı Türkiye'nin söylenenlerin aksine kendine ait yeterli bir erken uyarı ve hava savunma sisteminin olmadığını ortaya çıkardı. Övünülen 'Çelik Kubbe' veya S-400 niye devreye girmedi acaba?  İran Türkiye'yi hedef alsaydı tek bir füze mi atardı yoksa 5 tane mi? Tabii ki 5 tane. Dolayısıyla düşürülen füze olsa olsa yolunu şaşırmış bir füzedir. Tek füze olsa bile keşke biz düşürebilseydik ve elalemin savaş propagandalarına malzeme olmasaydık" dedi.

İYİ Parti Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, sosyal medya hesabından NATO savunma sisteminin imha ettiği İran füzesine ilişkin açıklama yaptı. Erozan, şunları kaydetti:

"Övünülen 'Çelik Kubbe' veya S-400 niye devreye girmedi acaba"

"Dünkü İran füzesi vukuatı Türkiye'nin söylenenlerin aksine kendine ait yeterli bir erken uyarı ve hava savunma sisteminin olmadığını ortaya çıkardı. Övünülen 'Çelik Kubbe' veya S-400 niye devreye girmedi acaba? Atıldığı söylenen İran füzesi sayısı bir değil de 10 olsaydı ne olacaktı. Bu soruları, cevaplarını bilsem de, halkımız adına sormak hakkımdır. Bazılarınızın 'Bırak bunları, efsanelerle uğraşma' dediğini duyar gibi oldum. TV programlarında NATO'nun 5. maddesinden söz edenler de ibadullah. O maddenin nasıl işleyeceğini bilen de yok. O maddenin işleyebilmesi otomatik değildir. Consensus gerektirir. Bir müttefike yönelik silahlı saldırının ne olduğunun tanımlanması da ayrı bir tartışma konusudur. Saldırıya uğrayan ABD ise 5. madde işler (İkiz Kuleler saldırısı), saldırıya uğrayan Türkiye ise konunun NATO Konseyi'nde oturulup tartışılması gerekir. Kısaca NATO'da herkes eşittir ama bazı ülkeler daha eşittir."

"Düşürülen füze olsa olsa yolunu şaşırmış bir füzedir"

Geleyim İran'a. İran Türkiye'yi hedef alsaydı tek bir füze mi atardı yoksa 5 tane mi? Tabii ki 5 tane. Dolayısıyla düşürülen füze olsa olsa yolunu şaşırmış bir füzedir. Tek füze olsa bile keşke biz düşürebilseydik ve elalemin savaş propagandalarına malzeme olmasaydık. Bütün bu tablo yüzünden Türkiye'nin 'stratejik otonomi' adıyla pazarladığı politikanın gerçekte beceriksiz ve niteliksiz bir dengeleme politikasından ibaret olduğu da ortaya çıkmıştır. 'Stratejik otonomi' sahibi bir ülkenin kendisine ait ve etkin erken uyarı ve savunma sistemleri olur. Savunma sanayii dışa bağımlı değildir. Enerji ve gıda güvenliği/ yeterliliği olur. Ekonomisi sağlamdır. El avuç açmaz. Tefeci faiziyle para toplamaz. Bir de evet bir de Trump'ın Temmuz ayının ilk haftasında ülkemize yapacağı ziyarete de umut bağlamaz."

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Güvenlik, Türkiye, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

