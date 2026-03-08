İYİ Parti'den Kadınlar Günü İçin Video - Son Dakika
İYİ Parti'den Kadınlar Günü İçin Video

08.03.2026 14:43
İYİ Parti, 8 Mart'ta kadınların mücadelesini anlatan 'Maraton' videosu yayımladı.

(ANKARA) - İYİ Parti, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında "Maraton" adlı bir video hazırladı. Videoda, kadınların hayat yolculuğunda karşılaştıkları engellere rağmen durmadan ilerleyişi ele alındı.

İYİ Parti'nin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladığı "Maraton" adlı video, kadın mücadelesine dikkati çekmeyi amaçladı. Video, 15–16 yaşlarında genç bir kızın bir tartan pistte koşmaya başlamasıyla açıldı. Videoda, zaman ilerledikçe aynı pistte koşmaya devam eden kadının yaşı büyüdü; gençlikten yetişkinliğe, oradan da 50'li yaşlarına kadar uzanan hayat döngüsü sunuldu.

"Maraton" videosunda, kadının her dönemde karşısına çıkan farklı toplumsal engeller, kadınların hayatın çeşitli evrelerinde karşılaştıkları baskı ve sınırları simgelendi. Ancak video boyunca kadın karakter durmadı ve koşmaya devam etti. Filmin finalinde ise yalnız kadının olmadığı görüldü. Aynı pistte farklı yaşlardan, farklı hayat hikayelerine sahip kadınlar yan yana koşmaya başladı."

Video sonunda ise "Bize 'koşma' dediler. Sanki yol bize ait değilmiş gibi… Bize 'koşma' dediler; Oysa bazı yollar durmayı değil, korkmadan ilerlemeyi gerektirir. Bize 'koşma' dediler. Biz maratonu seçtik. Yalnız değil, yan yana… Yarıda bırakmaya da hiç niyetli değiliz" mesajı yer aldı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
