İYİ Parti'den ODTÜ'deki Şiddet Olaylarına Tepki

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, ODTÜ Bahar Şenliği'nde bir grup öğrenci arasında yaşanan şiddet olaylarına tepki gösterdi. Özel, "Üniversiteler; şiddetin değil bilimin, nefretin değil vicdanın, karanlığın değil Türk gençliğinin yuvasıdır. İYİ Parti olarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve gençlerimizin yanında dimdik duracağımızı kamuoyuna ilan ediyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, ODTÜ 37. Bahar Şenliği'nde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı. Özel, saldırının sıradan bir "kavga" ya da "gerginlik" olarak değerlendirilemeyeceğini savcundu. Özel, "Bu, üniversite zeminine taşınmış organize bir nefretin, linç hevesinin açık tezahürüdür. ve herkes bilmelidir ki; Türk gençliği sahipsiz değildir" ifadelerini kullandı.

Geçmişte üniversitelerde yaşanan saldırıları da hatırlatan Özel, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Hasan Şimşek'in, İzmir Ege Üniversitesi'nde ise Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesini anımsattı. Özel, "Dün Hasan Şimşek'in şehadetini 'kavga' diyerek küçültenler neyse, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katledilişini 'gerginlik' diye geçiştirenler neyse; bugün yaşanan saldırıyı sıradanlaştırmaya çalışanlar da aynı zihniyetin devamıdır" dedi.

Özel, üniversitelerin şiddetin değil, bilimin merkezi olması gerektiğini belirterek, "Türk bayrağından rahatsız olan anlayışla, üniversiteleri terörün arka bahçesine çevirmek isteyen zihniyet arasında hiçbir fark yoktur. Üniversiteler; şiddetin değil bilimin, nefretin değil vicdanın, karanlığın değil Türk gençliğinin yuvasıdır" ifadelerini kullandı.

Türk bayrağını taşımanın herkes için hak olduğunu ifade eden Özel, saldırıya uğrayan öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti. İYİ Parti olarak sürecin takipçisi olacaklarını belirten Osman Ertürk Özel, "Türk yurdunda Türk bayrağını taşımak bir suç değil; bu milletin her evladının hem hakkı hem de vazifesidir. İYİ Parti olarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve gençlerimizin yanında dimdik duracağımızı kamuoyuna ilan ediyorum" dedi.