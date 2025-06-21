İYİ Parti'den Sevil Şeker'e Veda

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hayatını kaybeden ilkokul öğretmeni Sevil Şeker'in cenaze törenine katıldı.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Şeker'in naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazın ardından toprağa verildi.
Törene katılan Dervişoğlu, Şeker'in yakınlarına başsağlığı diledi.
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