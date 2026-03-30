İYİ Parti'den Turizm Vurgusu

30.03.2026 18:18
Buğra Kavuncu, turizm kampanyası yapılmazsa cari açığın artacağını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, " Turizm, Türkiye için çok önemlidir. Acilen turizmle ilgili yoğun bir kampanyanın yapılması şarttır ki önümüzdeki sezon kaçırılmasın. Aksi takdirde maalesef cari açık beklenenin çok ama çok üzerinde çıkacaktır." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantının gündemine ilişkin parti genel merkezinde açıklamalarda bulunan Kavuncu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde yarın Kosova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi.

Kavuncu, demokrasiye, insan haklarına, adalete, akla ve bilime, Cumhuriyet'in temel niteliklerine ve Türk milliyetçiliğine sahip çıkılması gereken bir sürecin içerisinden geçildiğini dile getirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Kavuncu, körfez ülkelerinin ABD'den silah siparişi verdiklerini belirterek, "Amerika'nın günü kurtarmaya yönelik tavırlarının yanında bu silah satışlarının da son hızla devam ettiğini görmekteyiz. Eline masumların kanı bulaşmış olan Amerika'nın da bir kara harekatından bahsettiği bir ortamdayız ki bu çok gerçekçi bir yaklaşım değil. Zira öyle 3 bin-5 bin kişiyle bir kara harekatının burada düşünülmesi ya da netice verecek gibi bir algıyla hareket edilmesi anlaşılır gibi değil. Dolayısıyla bunun gerçekçi bir yaklaşım olduğunu da düşünmüyoruz. Amerika'nın bir kara harekatı yapma olasılığı gerçeklerden ve realiteden uzak görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kavuncu, Hürmüz Boğazı'ndaki durum, enerjiyle ilgili yaşanan risklerin bir arz krizini de beraberinde getirebileceğine değinerek, "Bunu engellemenin yolu iş yapmanın kolaylaştırılması, arzın önünün açılması gerekmektedir. Turizm, Türkiye için çok önemlidir. Acilen turizmle ilgili yoğun bir kampanyanın yapılması şarttır ki önümüzdeki sezon kaçırılmasın. Aksi takdirde maalesef cari açık beklenenin çok ama çok üzerinde çıkacaktır." diye konuştu.

Kavuncu, çiftçilere acilen mazot ve gübre desteği verilmesi gerektiğini söyledi.

Siyasetin kalıcı ve öğretici hale gelmesi için partinin Siyaset Akademisinin çalışmalarına başladığını, akademi kapsamındaki ilk dersi İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun verdiğini anımsatan Kavuncu, lisans eğitimini tamamlayan tüm vatandaşları akademiye kaydolmaya davet etti.

Kavuncu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Asgari ücretli çalışanlar ve emeklilerle ilgili soru üzerine Kavuncu, "Biz memur maaşlarının 6 ayda bir değil, 3 ayda bir yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili bir öneride bulunacağız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne." ifadelerini kullandı.

Kavuncu, İYİ Parti'de yeni bir kadrolaşma olup olmadığına ilişkin soru üzerine de ocak ayında partinin 4. olağan kurultayının yapıldığını, yeni kadroyla ilgili herhangi bir gündemlerinin bulunmadığını söyledi.

Kaynak: AA

Buğra Kavuncu, Dış Politika, İYİ Parti, Ekonomi, Turizm, Futbol, Güncel, Son Dakika

Beşiktaş’tan 70 milyon Euro’luk transfer harekatı Beşiktaş'tan 70 milyon Euro'luk transfer harekatı
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
Brezilya’nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı Brezilya'nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı
Papa’dan Trump ve Netanyahu’ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu Papa'dan Trump ve Netanyahu'ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu
Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi

18:57
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
18:38
Kapalıçarşı’dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı
Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı
18:05
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
17:52
CHP’den Özkan Yalım kararı: Parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi
CHP'den Özkan Yalım kararı: Parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi
17:24
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
