İYİ Parti'den Turizm Vurgusu

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantının gündemine ilişkin parti genel merkezinde açıklamalarda bulunan Kavuncu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde yarın Kosova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi.

Kavuncu, demokrasiye, insan haklarına, adalete, akla ve bilime, Cumhuriyet'in temel niteliklerine ve Türk milliyetçiliğine sahip çıkılması gereken bir sürecin içerisinden geçildiğini dile getirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Kavuncu, körfez ülkelerinin ABD'den silah siparişi verdiklerini belirterek, "Amerika'nın günü kurtarmaya yönelik tavırlarının yanında bu silah satışlarının da son hızla devam ettiğini görmekteyiz. Eline masumların kanı bulaşmış olan Amerika'nın da bir kara harekatından bahsettiği bir ortamdayız ki bu çok gerçekçi bir yaklaşım değil. Zira öyle 3 bin-5 bin kişiyle bir kara harekatının burada düşünülmesi ya da netice verecek gibi bir algıyla hareket edilmesi anlaşılır gibi değil. Dolayısıyla bunun gerçekçi bir yaklaşım olduğunu da düşünmüyoruz. Amerika'nın bir kara harekatı yapma olasılığı gerçeklerden ve realiteden uzak görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kavuncu, Hürmüz Boğazı'ndaki durum, enerjiyle ilgili yaşanan risklerin bir arz krizini de beraberinde getirebileceğine değinerek, "Bunu engellemenin yolu iş yapmanın kolaylaştırılması, arzın önünün açılması gerekmektedir. Turizm, Türkiye için çok önemlidir. Acilen turizmle ilgili yoğun bir kampanyanın yapılması şarttır ki önümüzdeki sezon kaçırılmasın. Aksi takdirde maalesef cari açık beklenenin çok ama çok üzerinde çıkacaktır." diye konuştu.

Kavuncu, çiftçilere acilen mazot ve gübre desteği verilmesi gerektiğini söyledi.

Siyasetin kalıcı ve öğretici hale gelmesi için partinin Siyaset Akademisinin çalışmalarına başladığını, akademi kapsamındaki ilk dersi İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun verdiğini anımsatan Kavuncu, lisans eğitimini tamamlayan tüm vatandaşları akademiye kaydolmaya davet etti.

Kavuncu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Asgari ücretli çalışanlar ve emeklilerle ilgili soru üzerine Kavuncu, "Biz memur maaşlarının 6 ayda bir değil, 3 ayda bir yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili bir öneride bulunacağız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne." ifadelerini kullandı.

Kavuncu, İYİ Parti'de yeni bir kadrolaşma olup olmadığına ilişkin soru üzerine de ocak ayında partinin 4. olağan kurultayının yapıldığını, yeni kadroyla ilgili herhangi bir gündemlerinin bulunmadığını söyledi.