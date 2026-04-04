İYİ Parti'den Zam Tepkisi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

04.04.2026 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk Türkoğlu, elektrik ve doğalgazdaki %25 zammı sosyal yıkım olarak nitelendirdi.

(ANKARA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, elektrik ve doğal gaza yapılan yüzde 25'lik zamma tepki göstererek, "Bu yaptığınız zam sosyal bir yıkımdır. Bu, dar gelirlinin ocağını söndürmektir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, elektrik ve doğal gaza yapılan yüzde 25 oranındaki zamma ilişkin yaptığı açıklamada, artışların vatandaşın yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığını belirtti. Türkoğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ülkeyi neredeyse yaşanmaz hale getiren AK Parti iktidarının en iyi bildiği iş, zam üstüne zam yapmak! İşte elektrik ve doğalgaza yüzde 25 zam daha yaparak bu milletin sabrına ağır bir darbe daha vurdular! Bakın, savaş halindeki ülkeler bile bu vicdansızlığı yapmıyor. Bombalar altında yaşayan Ukrayna'da bile elektrik ve doğalgaz fiyatları serbest bırakılmadı. Devlet, uzun süredir fiyatları sübvanse ediyor."

Enerji krizinden etkilenen Almanya, doğalgaz ve elektrik faturalarına tavan fiyat uygulaması getirdi; vatandaşa doğrudan destek verdi. İngiltere'de faturalar sınırlandı, devlet milyarlarca sterlin destek açıkladı. Fransa, elektrik fiyat artışını yüzde 4 ile sınırladı; geri kalan maliyeti devlet üstlendi.

Peki, bizde ne oluyor? En kolay iş yapılıp zam üstüne zam konuyor! Bu ülkede vatandaş markette fileyi dolduramıyor, İnsanlar artık etiketlere bakıp geri dönüyor, Kiralar uçmuş; insanlar maaşıyla ev kirasını bile ödeyemez hale gelmiş, kimin umurunda! Zaten ay sonunu getiremeyen milyonlara diyorsunuz ki: 'Biraz daha sıkın dişinizi!' Yahu, vatandaşta sıkacak diş kalmadı! Bu yaptığınız zam sosyal bir yıkımdır. Bu, dar gelirlinin ocağını söndürmektir! Ve açık söylüyorum:  Millete yaşattığınız bu vicdansız dönem, yarın siyasi tarihe 'vatandaşın göz göre göre yoksullaştırıldığı kayıp yıllar' olarak geçecek. Millet bunu asla unutmayacak; Sandık günü geldiğinde de bunun hesabını mutlaka soracak! Görecek ve bizzat yaşayacaksınız!"

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 06:48:23. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.