İYİ Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Adayı Güniz İlayda Keskin İstifa Etti

İYİ Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Adayı Güniz İlayda Keskin, partisinden istifa ettiğini belirterek," İstanbul'un menfaati Eyüpsultan'ın liyakatli yönetilmesi için 31 Mart'ta yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na Eyüpsultan Belediye Başkanlığı seçimlerinde de benim için çok kıymetli biri olan Dr Mithat Bülent Özmen'e desteğimi sizlerin huzurunda açıklamak istiyorum. Ülkesini seven liyakat sahibi çalışkan ve tanımaktan mutlu olacağınız her daim bir dost gibi kapısını çalacağınız içimizden biri olduğunu tüm samimiyetimle belirtmek isterim" açıklamasını yaptı.
İYİ Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi adayı Güniz İlayda Keskin, partisinden istifa ederek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Mithat Bülent Özmen'e destek vereceğini açıkladı. Keskin, konuya ilişkin yaptığı basın toplantısında şunları ifade etti:
"Bir Cumhuriyet kadını olarak siyasetin içerisinde bulunma sebebim; aslında hepimizin ortak kaygıları, gelir dağılımındaki adaletsizlik,eğitimde fırsat eşitsizliği,sosyal devlet olma gerekliliklerinin hiçbirinin yerine getirilmemesi, kutuplaştırılmış ayrıştırılmış bir toplum, devlete ve adalet sistemine karşı yitirilmiş güven, hukukun işleyişinin bile kişisel ikbal ve menfaat gözeten bir hal alması, ne emeklinin ne çalışanın mutlu olduğu, işsizliğin ve gençlerimizin gelecek kaygılarının çığ gibi büyüdüğü bir yaşam,halkını muhtaç hale getirip hak ettiğini sadaka gibi dağıtan bir zihniyet, tükenmiş umutlar ve hak etmediğimiz geri dönüşler.
İşte siyaset benim için bizlere dayatılan bu düzeni değiştirmek için bir araç oldu. Bu vatanın bir evladı bir anne bir iş insanı olarak bu düşüncelerle ve yanlışlara çözüm bulmak amacıyla kurulmasına destek olduğum İYİ Parti'de siyasi yaşamıma başladım. 2017 den bu bugüne kadar süre gelen yıllar içerisinde il ve ilçe yöneticisi olarak görev yaptım. Son olağan kongrede de değerli delegelerin oyları ile seçilerek Eyüpsultan İlçe Başkanı oldum. Tüm görevlerimi halkla iç içe toplum menfaatlerini gözeten bir şiar içerisinde yapmaya gayret gösterdim. İş hayatımda ve siyasi yaşamımda samimiyet ve dürüstlük her zaman önceliğim oldu.
"AKŞENER MEVCUT İKTİDARA HİZMET EDEN BİR ANLAYIŞ İÇİNE GİRDİ"
Büyük mücadele ve emeğin karşılığında İYİ Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı görevimden; gelinen son nokta da parti menfaatlerinin,üzülerek söylüyorum ülke menfaatlerinin önüne geçmesi parti içerisindeki liyakatsiz usulsüz atamalar ve son olarak da Akşener'in her ne olursa olsun mevcut iktidara karşı dayanışma içerisinde 'Seçilecek Aday' mantığında hareket ederken bir yön değiştirerek mevcut iktidara göz göre göre hizmet eden bir anlayış içerisine girmesi sonucunda partimden istifa ettim. Şu an herhangi bir siyasi parti kimliği taşımıyorum.
İstanbul'un menfaati Eyüpsultan'ın liyakatli yönetilmesi için 31 Mart'ta yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na Eyüpsultan Belediye Başkanlığı seçimlerinde de benim için çok kıymetli biri olan Dr Mithat Bülent Özmen'e desteğimi sizlerin huzurunda açıklamak istiyorum. Mithat Bülent Özmen'in Eyüpsultan için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Ülkesini seven liyakat sahibi çalışkan ve tanımaktan mutlu olacağınız her daim bir dost gibi kapısını çalacağınız içimizden biri olduğunu tüm samimiyetimle belirtmek isterim. Tanıdıkça ne kadar doğru bir tercih yaptığınızı tüm Eyüpsultan görecek."
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