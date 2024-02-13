İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun'un babasının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun'un babasının cenazesi toprağa verildi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun\'un babasının cenazesi toprağa verildi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun'un babası Ali Olgun, yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı Çay Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Olgun, Çay Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye, Olgun'un yakınları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener, milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı.

13.02.2024 15:07
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun'un vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklarından dolayı kaldırıldığı Çay Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Ali Olgun (86) için Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Olgun'un cenazesi, Çay Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Olgun'un yakınlarının yanı sıra, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener, milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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