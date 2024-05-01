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İYİ Parti Genel Başkanı Anıtkabir'i Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Dervişoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve Anıtkabir Özel Defteri'ne mesaj yazdı. Mesajında, İYİ Parti'nin 6 buçuk yıldır verdiği mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

01.05.2024 19:08
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(ANKARA)- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Dervişoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Haksızlık karşısında adaletin olduğunu göstermek, hukukun üstünlüğünü tesis etmek, milletimizin yüzünü güldürmek ve bahtını döndürmek için İYİ Parti çatısı altında 6 buçuk yıldır verdiğimiz büyük ve anlamlı mücadeleyi, bugünden sonra da bir an olsun yorulmadan sürdüreceğiz" mesajını yazdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu, partisinin milletvekilleri ve GİK üyeleriyle bugün Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozalesine çelenk bırakan Dervişoğlu, daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Dervişoğlu, Anıtkabir Özel Defterine şu mesajı yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti için zat-ı devletlerinizin ortaya koyduğu büyük vizyonun ve misyonun izinde, Türk milletinin birliğini amaçladığımız kutlu bir davanın adanmış neferleri olarak gururla huzurunuzdayız. 100. yılına erişen Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinin, ilkelerinin ve değerlerinin omuzlarımıza yüklediği büyük sorumluluğun bilincindeyiz. Aziz milletimizin mutluluğu, refahı ve huzuru için üzerimize düşen kıymetli vazifenin farkındayız.

'İstiklal, istikbal, hürriyet; her şey adaletle kaimdir!' sözünüzden aldığımız ilhamla, İYİ Parti olarak; devlet ile millet arasında, adalet harcıyla ördüğünüz o sağlam köprüyü, 100 yıl sonra yeniden inşa etme hedefine azimle yürüyoruz. Bizlere emanetiniz olan Cumhuriyetimizin; yönetimde, fırsatta, imkanda, hayatın her alanında milletimize sunduğu adalet duygusu, bugün her ne kadar yıpratılmış olsa da biz, sırtına adaleti kuşanan demokrasi sevdalıları olarak durmaksızın mücadele etmeye kararlıyız.

Haksızlık karşısında adaletin olduğunu göstermek, hukukun üstünlüğünü tesis etmek, milletimizin yüzünü güldürmek ve bahtını döndürmek için; İYİ Parti çatısı altında 6 buçuk yıldır verdiğimiz büyük ve anlamlı mücadeleyi, bugünden sonra da bir an olsun yorulmadan sürdüreceğiz. Çünkü Türk milleti için verdiğiniz şanlı mücadelenizden biliyoruz ki; 'Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar, asla yorulmazlar!' Yurdunu, milletini özünden çok sevenler, asla yorulmazlar! Memleket yolunda hürriyet için ant içerek büyüyenler, asla yorulmazlar! Aziz hatıranız önünde minnet ve saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun. Varlığımız, Türk varlığına armağan olsun. Ne Mutlu Türküm Diyene!"

Kaynak: ANKA

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