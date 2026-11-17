İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Fatsalı iş insanlarını TBMM Grubu'nda kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatsalı iş insanları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tarafından İYİ Parti TBMM Grubu'nda kabul edildi. Kabulde İYİ Parti Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz da hazır bulundu.
(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fatsalı iş insanlarını kabul etti.
İYİ Parti TBMM Grubu'ndaki kabulde İYİ Parti Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz da hazır bulundu.
Kaynak: ANKA
Sizin düşünceleriniz neler ?