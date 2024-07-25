İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Netanyahu'yu alkışlayanları eleştirdi

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ABD Kongresinde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu alkışlayanların, soykırımın ortağı olarak tarihe geçeceklerini belirtti.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Gazze'de yaşlı, kadın, çocuk demeden binlerce masum sivili katleden savaş suçlusu Netanyahu'nun, ABD Kongresinde yaptığı konuşmanın ayakta alkışlanmasının insanlık adına utanç ve insani değerler ve demokrasi adına endişe verici olduğunu" kaydetti.

Müsavat Dervişoğlu, "BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararına uymayan, Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırım nedeniyle aldığı tedbir kararına rağmen soykırıma devam eden Netanyahu'yu alkışlayanlar, soykırımın ortağı olarak tarihe geçecektir." ifadesini kullandı.