İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Hatay'da rezerv alanında yaşayan yurttaşların sorunlarını Meclis gündemine taşıdı

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(ANKARA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da rezerv alan kapsamına alınan hasarsız konutlarda yaşayan yurttaşların sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Kavuncu; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'a "Hatay'da valiliğe ait olduğu iddia edilen 'joker' yıkım ekibi gerçekten söz konusu mudur" diye sordu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da rezerv alan kapsamına alınıp hakkında yıkım kararı verilen hasarsız konutlarda yaşayan yurttaşların sorunlarının gün geçtikçe arttığına dikkati çekerek konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sordu. Kavuncu'nun verdiği soru önergesinin gerekçesi şöyle:

"Az ve orta hasarlı binaların bulunduğu Odabaşı mahallesine yıkım için iş makineleri sokuldu"

"6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden çok ağır bir şekilde etkilenen Hatay'da, rezerv alan kapsamına sokulup hakkında yıkım kararı alınan hasarsız konutlarda yaşayan vatandaşlarımızın sorunları gün geçtikçe artmaktadır. Az ve orta hasarlı binaların bulunduğu Odabaşı mahallesine yıkım için iş makineleri sokulmaya başlanırken, depremzedeler de duruma tepki göstermektedir. Basında yer alan haberlere göre çıkan olaylarda, içinde eşyaları bulunan bir binanın balkonu iş makinesinin verdiği zararla yerle bir olduğunu ifade eden vatandaşlar, yıkım kararına karşı açılan davaların ve başvuruların sonuçlanmadığını anımsatmaktadır. Valiliğin 'joker' yıkım ekibi olduğu ve gece ansızın gelip binaları yıkabildiği de iddialar arasındadır.

-Rezerv alan uygulamasında yaşanan aksaklıklar bakanlığınız tarafından takip edilmekte midir?

-Hatay'da valiliğe ait olduğu iddia edilen 'joker' yıkım ekibi gerçekten söz konusu mudur?

-Hasarsız veya az ya da orta hasarlı konutlarda yaşayan vatandaşlarımız için, rezerv alan dahilinde alternatif bir uygulamanın söz konusu olması mümkün müdür?

-Aynı ada içinde bulunan 4 bina ise koruma altındayken, aynı alandaki başka bir binanın yıkılacağına yönelik kararlar çıkmaktadır. Prosedür neye göre uygulanmaktadır?"