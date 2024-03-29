İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Havza\'da destek istedi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun'un Havza ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.
Usta, İYİ Parti Havza Belediye Başkan adayı Safi Gökçe ile ilçede esnaf ziyaretinde bulunarak, 31 Mart'ta yapılacak seçimler için destek istedi.
Yerelde kentlerin, genelde ise ülkenin iyi yönetilmediğini öne süren Usta, "Bu seçim aslında ekonomik yönden enflasyon karşısında ezilen vatandaşlarımız için iktidara bir ders verme ya da sarı kart gösterme fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bu seçim özünde yerel yönetimler için geçen 5 yılın hesabının verileceği ve vatandaşlarımızın yerel iktidarın performansına not vereceği bir hesap görme günü olarak da değerlendirilebilir. Yapılan anketlerde Havza'da adayımız Safi Gökçe ile Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı başa baş gitmektedir. Hemşehrilerimizin tercihinin İYİ Parti'den yana olacaklarına inancımız tamdır." dedi.
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