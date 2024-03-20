İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Tekirdağ\'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Trakya Samsun Dernekler Federasyonu'nu ziyaret etti. Usta, dernek üyeleriyle sohbet ederek seçimlerde başarılı olacaklarına inandığını ifade etti. Ayrıca, Tekirdağ Samsun Dernekler Federasyonu ve Samsun Havzalılar Derneği'ni de ziyaret etti.

20.03.2024 22:41  Güncelleme: 22:43
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Usta, Trakya Samsun Dernekler Federasyonunu ziyaret etti.

Federasyon Başkanı Hasan Acer'den çalışmaları hakkında bilgi alan Usta, dernek üyeleriyle sohbet etti.

Usta, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimlerine kısa süre kaldığını anımsattı.

Seçimlerde başarılı olacaklarına inandığını ifade eden Usta, partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu da yerel seçim çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü ifade etti.

Usta, daha sonra Tekirdağ Samsun Dernekler Federasyonu ve Samsun Havzalılar Derneğini ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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