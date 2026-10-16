İYİ Parti heyeti, ANKA Ege Bölge Temsilciliği'nde basın-emek ilişkilerini görüştü - Son Dakika
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İYİ Parti heyeti, ANKA Ege Bölge Temsilciliği'nde basın-emek ilişkilerini görüştü

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İYİ Parti heyeti, ANKA Ege Bölge Temsilciliği\'nde basın-emek ilişkilerini görüştü
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İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel'in de yer aldığı heyet, ANKA Ege Bölge Temsilciliği'ni ziyaret etti. Ziyarette bölgesel gündem, yerel yönetim çalışmaları ve basın-emek ilişkileri değerlendirildi; Özel, ANKA çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

(İZMİR) - İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, GİK Üyesi Ali Topçu ve İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan'dan oluşan İYİ Parti heyeti, ANKA Haber Ajansı Ege Bölge Temsilciliği'ni ziyaret etti. Görüşmede bölgesel gündem, yerel yönetim çalışmaları ve basın-emek ilişkileri ele alındı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel'in İzmir'de gerçekleştirdiği programlar kapsamında, İYİ Parti heyeti Alsancak'ta bulunan ANKA Haber Ajansı Ege Bölge Temsilciliğine ziyarette bulundu. Heyeti, ANKA Haber Ajansı Ege Bölge Temsilcisi Gizem Çetinkol karşıladı.

BÖLGESEL GÜNDEM VE BASIN-EMEK İLİŞKİLERİ KONUŞULDU

Ziyarete, İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Ali Topçu ve İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan da katıldı. Görüşmede, bölgesel gündeme ilişkin gelişmeler, yerel yönetimlerin çalışmaları ve basın-emek ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, ANKA Haber Ajansı çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İYİ Parti heyeti, ANKA Ege Bölge Temsilciliği'nde basın-emek ilişkilerini görüştü - Son Dakika
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