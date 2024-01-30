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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Zihinsel Engelliler Derneğini Ziyaret Etti - Son Dakika
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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Zihinsel Engelliler Derneğini Ziyaret Etti

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Bakırköy Zihinsel Engellileri Eğitim Derneği'ni ziyaret etti. Kavuncu, dernek merkezinde zihinsel engelli vatandaşlarla sohbet ederek, faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve destek sözü verdi.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Zihinsel Engelliler Derneğini Ziyaret Etti
30.01.2024 - 15:39,  Güncelleme: 15:41
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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Bakırköy Zihinsel Engellileri Eğitim Derneğini (BAZEDER) ziyaret etti.

Kartaltepe Mahallesi'ndeki dernek merkezine gelen Kavuncu, burada BAZEDER Başkanı Nurgen Eryavuz ve dernek gönüllüleri tarafından ağırlandı.

Dernek kapsamında eğitim gören zihinsel engelli vatandaşlarla sohbet eden Kavuncu, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eryavuz, İBB Başkan adayı Kavuncu'ya faaliyetleriyle ilgili bilgi verirken, dernek için daha geniş bir merkeze ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Kavuncu ise özel bireylere yönelik yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin her daim destekçisi olacaklarına vurgu yaptı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Zihinsel Engelliler Derneğini Ziyaret Etti - Son Dakika


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