İYİ Parti, Kadınlar Günü'nde Çiçek Dağıttı

08.03.2026 22:02
İYİ Parti Bakırköy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara çiçek dağıtarak kutladı.

(İSTANBUL) - İYİ Parti Bakırköy İlçe Başkanı Yasemin Toraman ve İYİ Parti İl Başkanlığı Gençlik Kolları İstanbul İl Sekreteri İrem Kozan, Bakırköy Meydanı'nda kadınlara çiçek dağıttı.

İYİ Parti Bakırköy İlçe Örgütü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bakırköy Meydanı'nda etkinlik düzenledi. İYİ Parti Bakırköy İlçe Başkanı Yasemin Toraman, İYİ Parti İl Başkanlığı Gençlik Kolları İstanbul İl Sekreteri İrem Kozan ve partililer, Bakırköy Meydanı'nda kadınlara çiçek dağıttı.

İlçe Başkanı Yasemin Toraman, yaptığı basın açıklamasında, kadınların eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesinin simgesi olan bu anlamlı günün, aynı zamanda Türkiye'de ve dünyada kadınların karşı karşıya kaldığı sorunları bir kez daha hatırlama ve çözüm üretme sorumluluğunu da beraberinde getirdiğini söyledi.

Toraman, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki Türkiye'de kadınlar her geçen gün artan şiddet, baskı ve eşitsizlikle karşı karşıya kalmaktadır. Kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümleri ve kadına yönelik şiddet olayları artık toplumsal bir yara haline gelmiştir. Her gün bir kadının hayatını kaybettiği bir ülkede sadece konuşmak değil, somut ve kararlı adımlar atmak zorunludur. Kadına yönelik şiddet; bireysel değil, siyasi ve toplumsal bir sorundur. Kadınların yaşam hakkını korumak devletin en temel sorumluluklarından biridir. Ancak ne yazık ki gerekli önleyici politikaların yetersizliği, caydırıcı yaptırımların uygulanmaması ve toplumsal bilinç eksikliği bu acı tabloyu büyütmektedir. Kadınların emeğini yok sayan, onları toplumsal hayattan uzaklaştıran, şiddeti ve ayrımcılığı görmezden gelen hiçbir anlayışı kabul etmiyoruz. Kadınların yaşam hakkını, eşitliğini ve onurunu koruyan politikaların hayata geçirilmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu vesileyle başta şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınlarımızı rahmetle anıyor, eşit, özgür ve güvenli bir Türkiye için mücadele eden tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz."

Bilinmesini isteriz ki kadınların korkmadan yaşayabildiği, hak ettiği değeri gördüğü bir Türkiye mümkün ve bunu hep birlikte yeniden başaracağız."

