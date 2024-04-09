İYİ Parti Kastamonu İl Başkanı ve Merkez İlçe Başkanı Görevinden İstifa Etti

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İYİ Parti Kastamonu İl Başkanı Faruk Ataşalar ve Merkez İlçe Başkanı Özgür Ergülenoğlu, görevinden istifa etti.

Ataşalar ve Ergülenoğlu'nun imzasıyla yapılan yazılan açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde parti olarak Türkiye genelinde karşılaşılan olayların benzerinin Kastamonu'da da yaşandığı belirtildi.

Seçim kampanyasının yaklaşık 2 ay sürdüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kampanyamız boyunca rakiplerimizle yapmış olduğumuz mücadelenin daha zorunu ve yıpratıcı olanını ne yazık ki başarısız olmamızı arzulayan kendi partililerimizle, eski başkan ve yöneticilerimizle yapmış bulunmaktayız. Kendi partisinin adayına destek olmayan, partisi için çalışmayan, kendi partisi ve adayına oy vermeyen birçok üyemizin yanı sıra kendi yönetim ve disiplin kurulu üyelerimizin birçoğunun da başka adaylara oy vermesi, hatta kazanan adayın seçim yürüyüşüne ve kutlama konvoyuna katılması, bu da yetmezmiş gibi sosyal medyada yapmış oldukları paylaşım ve yorumlar ile bunu adeta ilan etmeleri bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Açıklamış olduğumuz bu tutum ve davranışların neticesinde bizlere düşen sorumluluğun da bilinciyle teşkilat olarak başarısız olduğumuzu kabul ediyor ve almış olduğumuz siyasi terbiyenin de bir sonucu olarak görevimizden istifa ediyoruz."