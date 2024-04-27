İYİ Parti Kurultayında Genel Başkanlık İçin İkinci Tur Oylama Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İYİ Parti Kurultayında Genel Başkanlık İçin İkinci Tur Oylama Yapılacak

Geniş Video İzle

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık için yapılan ilk tur oylamada hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. İkinci tur oylama ile genel başkan belirlenecek.

27.04.2024 17:35  Güncelleme: 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İYİ Parti'nin seçimli olağanüstü kurultayı ATO Congresium Salonu'nda sürüyor. Genel başkanlık seçiminin ilk turunda salt çoğunluğu sağlayan aday olmadı, seçim ikinci tura kaldı.

Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ve Günay Kodaz'ın genel başkanlık için yarıştığı İYİ Parti 5.Olağanüstü Kurultay'ın ilk turunda salt çoğunluğu sağlayan aday olmadı. Seçim ikinci tur ile devam edecek.

Seçimlerin ilk turunda 1178 delege oy kullandı. 7 oy geçersiz sayılırken; Koray Aydın 472, Tolga Akalın 327, Müsavat Dervişoğlu 370, Günay Kodaz ise 2 oy aldı. İkinci tur oylama saat 17.45'te başlayacak ve bir saat sürecek.

İYİ Parti tüzüğüne göre, genel başkanlık seçiminde ilk iki turda salt çoğunluk gerekiyor. Buna göre, yaklaşık 1302 kayıtlı delegenin yarısından bir fazlasının oyunu alan, genel başkan seçilecek. Kurultayda, ilk iki turda aranan çoğunluk bulunamazsa üçüncü tura geçilecek. Üçüncü turda ise en çok oyu alan iki aday yarışacak ve en fazla oyu alan genel başkan seçilecek.

İYİ Parti Kurultayında Genel Başkanlık İçin İkinci Tur Oylama Yapılacak
Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Kurultayında Genel Başkanlık İçin İkinci Tur Oylama Yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:58 Canlı anlatım Tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
17:20 İYİ Parti’de tarihi kurultay Seçim 3. tura kaldı İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim 3. tura kaldı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı
17:02 Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşti Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti
14:27 Esnafa KDV denetimi Ekipler tek tek inceledi Esnafa KDV denetimi! Ekipler tek tek inceledi
18:29 İsmail Kartal’dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı İsmail Kartal'dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı?
18:10 İsrail basını haddini aştı Ergin Ataman’a ağır hakaret İsrail basını haddini aştı! Ergin Ataman'a ağır hakaret
16:45 Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti
16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
15:55 Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı
15:09 İstanbul’da hareketli dakikalar Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret Akaryakıt istasyonuna uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı
14:41 Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 19:15:29. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti Kurultayında Genel Başkanlık İçin İkinci Tur Oylama Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement