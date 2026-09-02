İYİ Parti'li Erhan Usta: 2026 büyümesi tüketime dayalı, yatırım ve ihracat katkısı düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İYİ Parti'li Erhan Usta: 2026 büyümesi tüketime dayalı, yatırım ve ihracat katkısı düştü

İYİ Parti\'li Erhan Usta: 2026 büyümesi tüketime dayalı, yatırım ve ihracat katkısı düştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, 2026 yılı ikinci çeyrek milli gelir verilerini değerlendirerek, yılın ilk iki çeyreğinde büyümenin son 30 yıllık ortalamanın yarısında kaldığını açıkladı.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, 2026 yılının ikinci çeyrek milli gelir verilerini değerlendirerek, yılın ilk iki çeyreğinde büyümenin son 30 yıllık ortalamanın yaklaşık yarısında kaldığını belirtti. Usta, 2026'da büyümenin tamamının, hatta daha fazlasının özel tüketimden kaynaklandığını ifade etti.

Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2026 yılı ikinci çeyrek harcamalar yoluyla milli gelirinde dikkat çeken bazı hususlar: 1. ve 2. çeyreklerde uzun dönem (son 30 yıl) ortalama büyümesi yüzde 4,7'dir. 2026 yılında her iki çeyrekte de büyüme uzun dönem ortalamasının yarısı civarında kalmıştır. Her zaman büyümenin temel sürükleyicisi özel tüketim olmuştur. Uzun dönem ortalamalarına bakıldığında, büyümenin yaklaşık yüzde 70'i özel tüketimden gelirken 2026 yılında büyümenin tamamı hatta daha fazlası özel tüketimden gelmiştir.

Sabit sermaye yatırımları uzun dönemde büyümeden daha yüksek artış gösterirken 2026 yılında büyümenin altında artmıştır. Dolayısıyla uzun dönemde büyümenin yaklaşık üçte biri sabit sermaye yatırımlarından gelirken 2026 yılında yatırımların büyümeye katkısı çok düşmüştür.

Mal ve hizmet ihracatı (brüt) uzun dönemde yüzde 6 civarında artarken 2026 yılında azalmıştır. Dolayısıyla uzun dönemde büyümenin yaklaşık üçte biri mal ve hizmet ihracatından gelirken 2026 yılında mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı negatif olarak gerçekleşmiştir. Uzun dönemde mal ve hizmet ithalatı da güçlü artış göstermiştir. 2026 yılında mal ve hizmet ithalatındaki gerileme büyümeye olumlu katkı yapmıştır. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı uzun dönemde nötr kalırken 2026 yılında dalgalı seyretmiştir."

Kaynak: ANKA

Cem Karakeçili, Erhan Usta, İYİ Parti, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti'li Erhan Usta: 2026 büyümesi tüketime dayalı, yatırım ve ihracat katkısı düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız
Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı
Osman Gökçek’ten babasına açılan soruşturma hakkında ilk sözler: Kimin doğru söylediği ortaya çıkacak Osman Gökçek’ten babasına açılan soruşturma hakkında ilk sözler: Kimin doğru söylediği ortaya çıkacak
Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi
AK Parti’yi yasa boğan ölüm Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye mesajı geldi AK Parti'yi yasa boğan ölüm! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı geldi
Çanakkale’de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti Çanakkale'de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti

21:54
KKTC’de gemi faciasının ardından kriz büyüyor Hükümetten çekiliyorlar
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
21:29
Konyaspor’a eski yöneticilerinden icra şoku
Konyaspor'a eski yöneticilerinden icra şoku
20:51
“Satanizm“ tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
"Satanizm" tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
19:36
Rusya: Almanya’ya sert karşılık verilecek
Rusya: Almanya'ya sert karşılık verilecek
19:05
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması
Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
18:54
Adana’da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 22:03:27. #7.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti'li Erhan Usta: 2026 büyümesi tüketime dayalı, yatırım ve ihracat katkısı düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement