İYİ Parti\'li Usta: Samsun\'da pazar enflasyonu TÜİK verilerinin üzerinde

(SAMSUN) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini Samsun'un Kavak ilçesindeki semt pazarında değerlendirdi. Usta, yüksek enflasyon ve faiz politikalarının hem üretici ve esnafı hem de tüketiciyi olumsuz etkilediğini belirterek, "TÜİK rakamıyla bile yüzde 31,5'lik bir enflasyon var ama pazardaki enflasyon çok daha yüksek" dedi.

Partililerle birlikte Kavak'taki semt pazarını gezdiklerini belirten Usta, pazarda alım gücünün ciddi biçimde düştüğünü, hem satıcı ve alıcıların hem de hem de üreticilerin yaşanan ekonomik tablodan şikayetçi olduğunu söyledi.

Pazarcı esnafının satış yapamamaktan yakındığını aktaran Usta, şehir dışından getirilen ürünlerde nakliye maliyetlerinin de fiyatları artırdığını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yürüttüğü ekonomi programının üçüncü yılını doldurduğunu belirten Usta, "Üç buçuk yıla yakın bir süredir enflasyon programı uygulanıyor. Türkiye'de yüksek faiz politikası uygulanıyor. Yüksek vergiler ve yüksek faiz var. Buna rağmen gelinen noktada TÜİK rakamıyla bile yüzde 31,5'lik bir enflasyonla karşı karşıyayız ama pazardaki enflasyon çok daha yüksek" diye konuştu.