İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, Nikah Törenine Şahitlik Yaptı

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Alparslan Demir ve Ecem Hacıeyüpoğlu'nun nikahına şahitlik yaptı. Evlilik cüzdanını geline veren Dervişoğlu, "Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e layık evlatlar yetiştirin inşallah" dedi.

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, Özel Kalem Müdürü Alparslan Demir ile Ecem Hacıeyüpoğlu'nun dün Ankara'da bir otelde düzenlenen nikah törenlerinde şahitlik yaptı.

İYİ Parti ailesini bir araya getiren düğünde, çiftin nikahını Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan kıydı. Evlilik cüzdanını Ecem Demir'e veren Dervişoğlu, "Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e layık evlatlar yetiştirin inşallah" dedi.