İYİ Parti Tandoğan'da Miting Düzenliyor - Son Dakika
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İYİ Parti Tandoğan'da Miting Düzenliyor

25.06.2026 15:43
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Uğur Poyraz, mitingin tüm kesimleri bir araya getireceğini açıkladı.

(TBMM) - İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, partisinin 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan Meydanı'nda düzenleyeceği mitinge katılım çağrısında bulunarak, "Tek bir ses, tek bir yumruk, tek bir duruş olmak için miting düzenliyoruz. Bütün duygularımıza tercüman olması için o gök kubbe altında bir arada yaşamaktan onur duyduğumuz bayrağımızı göndere çekmek ve bayrağımızı açmak için mitingde buluşuyoruz" dedi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, partisinin 27 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de Tandoğan Meydanı'nda yapacağı mitinge katılım çağrısında bulundu. "Bu miting bir siyasi parti mitingi değil" diyen Poyraz, "Bu miting bu ülkede kendini üzgün, yalnız, çaresiz hisseden herkesin kendini ifade edebilmesi için bir arada olmamız gereken bir miting" ifadesini kullandı.

"CUMHURİYET DEĞERLERİMİZ İÇİN..."

Mitingi düzenleme gerekçelerini sıralayan Poyraz, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet için, bu ülkenin üniter yapısı için, Cumhuriyet değerlerimiz için, erozyona uğrayan ve uğratılan bütün ahlaki değerlerimiz için, emeklilerimizin çığlığı için, çocuklarımızın geleceği için, gençlerimizin yok olan hayalleri için, emeğinin karşılığını alamayan işçilerimiz için, yer ve yetki teminatı olmayan tüm devlet memurlarımız, bürokratlarımız için, adaletten uzaklaşmış Türk yargısından şikayeti olan ve bir an önce hukukun temel ilkelerine ve verdiği kararlarla adaleti inşa edeceğine inanan tüm hukukçular için, tüm anneler için, tüm evladının geleceğinden kaygılanan babalar için, ailesinin yüzüne bakamayan ama eline bakmak zorunda kalan bütün evlatlar için bu mitingi düzenliyoruz. Tek bir ses, tek bir yumruk, tek bir duruş olmak için o mitingi düzenliyoruz. Bütün duygularımıza tercüman olması için o gök kubbe altında bir arada yaşamaktan onur duyduğumuz bayrağımızı göndere çekmek ve bayrağımızı açmak için o mitingde buluşuyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Tandoğan'da Miting Düzenliyor - Son Dakika

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