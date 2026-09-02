İYİ Parti: TARİŞ\'in kuru üzüm fiyatı en az 145 lira olarak açıklanmalı

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, TARİŞ'in 80 lira olarak açıkladığı kuru üzüm fiyatına ilişkin, "Çiftçinin beklentisi 180 lira seviyesinde. Belki finansal sorunlar nedeniyle TARİŞ 180 lira açıklayamayabilir ama en az 145 lira açıklamalıdır. Ve bunu, alımlara başlayacağı 10 Eylül'den önce yapmalıdır ki tekrar piyasayı düzeltsin" dedi.

İYİ Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, partisinin genel merkezinde kuru üzüm alım fiyatlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Ulusoy, "TARİŞ bir çiftçi kuruluşudur. Hemen bu fiyatını güncellemelidir, revize etmelidir. Manisa Milletvekilimiz Şenol Sunat Hanımefendi defalarca dile getirdi, 'Çiftçinin 180 lira gibi beklentisi var' diye. Belki finansal sorunlar nedeniyle TARİŞ 180 lira açıklayamayabilir. Ama en az 145 lira açıklamalıdır alım fiyatını" dedi.

"BU FİYAT ÇİFTÇİYE ÜRETME DEMEKTİR"

Ulusoy, şunları kaydetti:

"Bugün malumunuz, TARİŞ kuru üzüm alım fiyatlarını açıkladı. Avanslı olarak açıkladı. Yani şunu demek istiyor: 'Belki ileride güncelleyebilirim, artırabilirim' diyor. Açıkladığı fiyat 80 lira. Hatırlatalım, geçen sene bu fiyat 120 liraydı. İşçiliğin, gübrenin, mazotun arttığı şartlar göz önüne alındığında bu, çiftçiye üretim yapma demektir. Bahane de bu sene ürün fazla gibi bir şey galiba. TMO da bunu yapmıştı. Buğday, arpa fiyatlarını açıkladığında ürün fazla, o nedenle çiftçi zarar etmiyor. Bizim düşük fiyat vermemizin bir zararı yok gibi bir bahane üretmişlerdi. Aynısını TARİŞ de yapıyor.

"4 MİLYON TONA YAKIN ÜRETİM BEKLENİYOR"

Türkiye, toprak, su, insan varlığı baz alındığında tarım potansiyeli yüksek bir ülkedir. Şu anda yeni üretmeye başladığımız ürünlerin yanı sıra geleneksel ürünlerimiz de var. Bunların da en önemlilerinden birisi üzüm. Özellikle kuru üzüm. Biz yıl içinde ortalama 3,5 milyon ton, 4 milyon ton üzüm üreten bir ülkeyiz. Bir geçen sene 2,5 milyon tona indik. Onun da sebebi biliyorsunuz zirai dondu. Bu sene de gene normal olan üretimimize çıktık. Yani 4 milyon tona yakın bir üretim bekleniyor. Yani öyle çok da aşırı fazla bir üzüm üretimi beklenmiyor. Beklenen 4 milyon ton. TÜİK'in de bu arada açıkladığı rakamlar, oradan alıyorum ben de.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN ÇİFTÇİNİN PARA KAZANMASI GEREK"

Üzüm gibi bir ürünü bir miktar fazla üretmekte beis yoktur. Çünkü üzüm işlenebilen bir tarım ürünüdür. Üzüm pekmez yapılır, kuru üzüm yapılır, sirke yapılır, üzümden meyve suyu yapılır ve buna benzer yan ürünler çıkar üzümden. O bakımdan yaş üzümü alırsınız, işlersiniz. İşlenen ürünü de yıllarca depolayabilirsiniz. Bu sene bir miktar fazlaysa bile bu bahane olamaz. O bakımdan yani TARİŞ gibi köklü bir çiftçi kuruluşu, bu bahanenin arkasına, 'Bu sene ürün fazla' bahanesinin arkasına saklanamaz. TARİŞ bir çiftçi kuruluşudur. Hemen bu fiyatını güncellemelidir, revize etmelidir. TARİŞ'in açıkladığı kuru üzüm fiyatları maalesef yaş üzümü de düşürdü. Piyasada şöyle oluşuyor: Kuru üzüm fiyatları neyse, 4'te 1'i oranında da yaş üzüm fiyatları oluşuyor. Tabii geçen sene 120 lira olan kuru üzümü bu sene 80 lira açıklayınca TARİŞ, geçen sene 30 liranın üstünde olan yaş üzüm de şu anda 16 lira, 17 liraya kadar düştü. Ne olmuş oldu? Siz çiftçiye 'Bundan sonra çiftçiye siz bağlarınızı sökün, üzüm üretmenize gerek yok mu' demek istiyorsunuz? Sürdürülebilir tarım için çiftçinin para kazanması lazım. En az 7 lira işçiliğe verildiğini düşünürsek üzümü toplarken; onun bağı, onun ilacı, onun gübresi, onun tarım arazisi kirası, işlenmesi... 17 lira açık açık zarardır. Geçen sene zaten 30 liranın üstündeydi yaş üzüm. Bakın, TARİŞ'in açıkladığı 80 lira taban fiyat nelere sebep oldu. Şu anda yaş üzüm fiyatları da düştü. O nedenle TARİŞ derhal fiyat güncellemesi yapmalıdır.

"KURU ÜZÜM EN AZ 145 LİRA OLMALI"

Peki bu fiyat ne olmalıdır? Biz de bir araştırma yaptık. Özellikle bölge çiftçisi ile yaptığımız araştırmalar şunu söylüyor: Çiftçinin beklentisi 180 lira gibi bir şey. Bunu da gene Manisa Milletvekilimiz Şenol Sunat Hanımefendi defalarca dile getirdi, 'Çiftçinin 180 lira gibi beklentisi var' diye. Belki finansal sorunlar nedeniyle TARİŞ 180 lira açıklayamayabilir. Ama en az 145 lira açıklamalıdır alım fiyatını. Ve bunu, alımlara başlayacağı 10 Eylül'den önce yapmalıdır ki tekrar piyasayı düzeltsin. Başka bir ifadeyle, 3 doların altında bir fiyat asla oluşmamalıdır. Şu anda zincir market fiyatları ise çekirdeksiz kuru üzümde 180 ile 250, çekirdeksiz yaş üzümde 70 ile 100 lira arasındadır."