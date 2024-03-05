İYİ Parti'nin Tarsus Belediye Başkan adayı Mehmet Yunus Seven, projelerini tanıttı.
Seven, ilçedeki bir salonda düzenlenen toplantıda, hayata geçireceği projelerle Tarsus'ta istihdam sorununu ortadan kaldıracağını belirtti.
Trafik ve otopark sorununu da çözeceğini aktaran Seven, ilçeyi modern bir görünüme kavuşturacaklarını ifade etti.
Toplantıya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer, partinin Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz da katıldı.
Son Dakika › Güncel › İYİ Parti Tarsus Belediye Başkan Adayı Mehmet Yunus Seven Projelerini Tanıttı - Son Dakika
AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Başçiftlik ilçesinde açılan Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuşma yaptı. Beyazıt, seçim sürecinde diğer adaylara başarılar diledi ve AK Parti adaylarını desteklemelerini istedi. Ayrıca, Hatipli beldesinde yapılan Ortaokul binası ve Karacaören Mahallesi'nde hizmete açılan doğal gaz dağıtım hattının açılışını da gerçekleştirdi.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelilerin sahte altınları buluntu define ürünü gibi göstererek sattıkları tespit edildi. Yaklaşık 1 milyon 325 bin lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çeşitli suç delilleri ele geçirildi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde antrenmanlara başladı. Antrenman, basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirildi ve dar alan oyunuyla sona erdi. Maç, 9 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Karabük'teki okulların bahçelerinde oluşturulan oyun alanları, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılmasını sağlarken, çocuklara eğlenceli vakit geçirme imkanı sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında Aydınlıkevler İlkokulu'nda hazırlanan alanlarda öğrenciler, beden eğitimi derslerinde ve teneffüslerde çeşitli oyunlar oynuyor. İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmasının önemine vurgu yaparak, geleneksel çocuk oyunlarının öğrenilmesinin ve oynanmasının köklerimizi tanımak açısından önemli olduğunu belirtti. Okul öğretmenleri ise çocukların ekran bağımlılığından uzaklaşarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla geleneksel çocuk oyunlarını öğrettiklerini ifade etti.
Erzurum'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 44,4 gram afyon sakızı, 181 uyuşturucu hap, 5 kilo 245,1 gram sentetik uyuşturucu ve 1 kilo 161,96 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Ece Musiki Derneği Klasik Türk Müziği Korosu, Ece Durmaz yönetiminde gerçekleşen konserde Zeki Duygulu'nun sevilen eserlerini seslendirdi. Anma konserine katılan Tayfun Duygulu ise dedesinin eserlerini saksafonuyla sahneye çıkarak seslendirdi. Tayfun Duygulu, yakın zamanda 'Dedemin Şarkıları' adlı özel bir albüm projesi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.
Samsung, Galaxy S24 serisi için mart güncellemesini yayınladı. Güncelleme, güvenlik odaklı olup cihazın stabilizasyonunu ve performansını geliştiren özellikler içermektedir. Ayrıca, kamera ve ekran geliştirmeleri de bulunmaktadır. Güncellemeyi indirmek için Ayarlar uygulamasını kullanabilirsiniz.
ABD tarafından kara listeye alındıktan sonra pazar payını kaybeden Huawei, eski günlere dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin yakında tanıtacağı P70 serisi, tasarım ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Sızdırılan bilgilere göre telefon, üçgen bir kamera kurulumuna sahip olacak ve kamera modülü daha çıkıntılı olacak. Ayrıca, 50 Megapiksellik ana kamera ve 4x periskop telefoto sensörü gibi güçlü kamera özellikleri sunacak. Ekran seçenekleri arasında 6,5 ve 6,8 inç boyutlarında LTPO teknolojisine sahip ekranlar bulunacak. Kirin 9000S işlemcisi ve 5G desteğiyle de dikkat çeken Huawei P70'nin tanıtım tarihi henüz belli değil, ancak 2024'ün ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) düzenlediği 56. Türkiye Sineması Ödülleri'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üstüne filmi, en iyi film, yönetmen, senaryo ödüllerinin de aralarında bulunduğu toplam dokuz ödül kazandı. Törenin sunuculuğunu Yetkin Dikinciler yaptı ve Merve Dizdar ile Deniz Celiloğlu en iyi kadın ve erkek oyuncu ödüllerini aldı. Ayrıca diğer kategorilerde de ödüller sahiplerini buldu.
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınladı. Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da etkili olacak yağışlarla birlikte kar kalınlığı 50 cm'yi bulacak. İstanbul'da ise hafta sonu sıcaklıklar 10 derecenin altına düşecek.
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