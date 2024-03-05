İYİ Parti Tarsus Belediye Başkan Adayı Mehmet Yunus Seven Projelerini Tanıttı

Huawei P70 Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

ABD tarafından kara listeye alındıktan sonra pazar payını kaybeden Huawei, eski günlere dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin yakında tanıtacağı P70 serisi, tasarım ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Sızdırılan bilgilere göre telefon, üçgen bir kamera kurulumuna sahip olacak ve kamera modülü daha çıkıntılı olacak. Ayrıca, 50 Megapiksellik ana kamera ve 4x periskop telefoto sensörü gibi güçlü kamera özellikleri sunacak. Ekran seçenekleri arasında 6,5 ve 6,8 inç boyutlarında LTPO teknolojisine sahip ekranlar bulunacak. Kirin 9000S işlemcisi ve 5G desteğiyle de dikkat çeken Huawei P70'nin tanıtım tarihi henüz belli değil, ancak 2024'ün ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.