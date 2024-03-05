İYİ Parti Tarsus Belediye Başkan Adayı Mehmet Yunus Seven Projelerini Tanıttı - Son Dakika
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İYİ Parti Tarsus Belediye Başkan Adayı Mehmet Yunus Seven Projelerini Tanıttı

İYİ Parti'nin Tarsus Belediye Başkan adayı Mehmet Yunus Seven, ilçedeki bir salonda düzenlenen toplantıda projelerini tanıttı. Seven, hayata geçireceği projelerle Tarsus'ta istihdam sorununu ortadan kaldıracağını ve trafik ile otopark sorununu çözeceğini belirtti. Ayrıca ilçeyi modern bir görünüme kavuşturacaklarını ifade etti. Toplantıya İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer ve Genel Sekreter Ayfer Yılmaz da katıldı.

05.03.2024 13:49  Güncelleme: 13:51
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İYİ Parti'nin Tarsus Belediye Başkan adayı Mehmet Yunus Seven, projelerini tanıttı.

Seven, ilçedeki bir salonda düzenlenen toplantıda, hayata geçireceği projelerle Tarsus'ta istihdam sorununu ortadan kaldıracağını belirtti.

Trafik ve otopark sorununu da çözeceğini aktaran Seven, ilçeyi modern bir görünüme kavuşturacaklarını ifade etti.

Toplantıya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer, partinin Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Tarsus Belediye Başkan Adayı Mehmet Yunus Seven Projelerini Tanıttı - Son Dakika

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