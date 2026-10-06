İYİ Partili Dervişoğlu, İstanbul'un kurtuluşu için 'Geldikleri gibi gittiler' dedi - Son Dakika
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İYİ Partili Dervişoğlu, İstanbul'un kurtuluşu için 'Geldikleri gibi gittiler' dedi

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İYİ Partili Dervişoğlu, İstanbul\'un kurtuluşu için \'Geldikleri gibi gittiler\' dedi
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Dervişoğlu, "Geldikleri gibi gittiler" diyerek 6 Ekim 1923'te İstanbul'u kurtaranları ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları andı.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde, "Geldikleri gibi gittiler. 6 Ekim 1923'te İstanbul'u işgalden kurtararak yeniden hürriyetine kavuşturan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Dervişoğlu, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Dervişoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Geldikleri gibi gittiler. 6 Ekim 1923'te İstanbul'u işgalden kurtararak yeniden hürriyetine kavuşturan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İYİ Partili Dervişoğlu, İstanbul'un kurtuluşu için 'Geldikleri gibi gittiler' dedi - Son Dakika
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