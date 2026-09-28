İYİ Partili Kavuncu, fon vurgununda siyasi ve bürokratik bağlantıların peşine düşecek - Son Dakika
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İYİ Partili Kavuncu, fon vurgununda siyasi ve bürokratik bağlantıların peşine düşecek

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İYİ Partili Kavuncu, fon vurgununda siyasi ve bürokratik bağlantıların peşine düşecek
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İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, fon soruşturmasına ilişkin siyasi ve bürokratik bağlantıların araştırılması gerektiğini belirtti. Kavuncu, vurgunun sadece birkaç simsarın işi olmadığını, arkasındaki siyasi bağlantılar ve bürokratlar her kimse sonuna kadar gideceklerini söyledi.

(ANKARA) - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, fon soruşturmasına ilişkin siyasi ve bürokratik bağlantıların araştırılması gerektiğini belirterek, "Anlaşılıyor ki bu vurgun sadece birkaç simsarın işi değil. Arkasındaki siyasi bağlantılar, bürokratlar her kimse sonuna kadar gideceğiz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü, Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, fon soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kavuncu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ'nün siyasi ayağının üzerine gidelim dedik, reddettiniz. Terörün narko yönünü ve siyasi ayağını araştıralım dedik, reddettiniz. Şimdi, fon vurgununun siyasi ayağının da üzerine gidelim diyeceğiz. Anlaşılıyor ki bu vurgun sadece birkaç simsarın işi değil. Arkasındaki siyasi bağlantılar, bürokratlar her kimse sonuna kadar gideceğiz."

Kaynak: ANKA
Buğra KavuncuİYİ PartiPolitikaGüncelSon Dakika

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