İyilik ödüllü Ali Amca, minber yapımını sonlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İyilik ödüllü Ali Amca, minber yapımını sonlandırdı

92 yaşındaki Ali Önder, Sivas'ta camilere minber, mihrap ve kürsü yaparak 44 yıldır kendini iyiliğe adadı. Ücretsiz olarak yaptığı 29 minber, 8 mihrap ve 8 kürsü, Türkiye'nin farklı camilerinde yerini aldı. 2022 yılında 'İyilik Ödülleri' programında ödüle layık görülen Ali Amca, Allah rızası için yaptığını belirtti ve son minberini yaparak çalışmalarını sonlandırdığını söyledi.

08.08.2024 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İyilik ödüllü Ali Amca, minber yapımını sonlandırdı

SİVAS - Sivas'ta hiçbir ücret almadan camilere minber, mihrap ile kürsü yapan ve 2022 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İyilik ödülü' alan 92 yaşındaki Ali Önder, hayat hikayesiyle dikkat çekiyor.

Sivas'ın Gürün İlçesine bağlı Suçatı Mahallesinde yaşayan 92 yaşındaki Ali Önder, yaklaşık 44 yıldır kendini iyiliğe adadı. Ceviz ağacı kerestesiyle ücret almadan yaptığı 29 minber, 8 mihrap ve 8 kürsü, Türkiye'nin farklı noktalarındaki camilerde yerini aldı. İlçesindeki birçok caminin yanı sıra talep gelen illere de yaptığı minberleri hediye eden Önder, 2022 yılında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 'İyilik Ödülleri' programında ödüle layık görüldü. Her şeyi Allah rızası için yaptığını belirten Önder, "Yapacağın işi gece rüyanda görüyorsan başarırsın yoksa başaramazsın. Allah rızası için Allah'ın evlerine bir şeyler yaptım. Yaşım ilerlediği için 29'uncu minberi yaptım artık tamam diyorum" dedi.

"Allah rızası için yaptım"

Bir süre müteahhitlik yapan ve ardından marangozluk yapmaya başlayan Önder, "1987 de minber yapmaya başladım. Bu yaptığım minber beğenilmeye başladı. İş beğenilince bana da bir muhabbet geldi. 20 yıl müteahhitlik yaptım. Elimde 5-6 kamyon ceviz kerestesi vardı. Satmak istedim satamadım. Demek ki sebebi varmış. Zaman geçti müteahhitliği bıraktım. Yaşım da ilerledi. İbadullah Camisine minber yaptım, çok beğenildi. Kaymakam, Belediye Başkanı, Müftü geldi, istek çoğaldı. Türkiye'nin her yerinden istek gelmeye başladı. 29 minber, 8 kürsü ve 8 mihrap yaptım. Yaptığım minberlerin hiçbirinden para almadım. Bunların hepsini Allah rızası için yaptım. Bir tanesini yapmak yaklaşık üç buçuk ayımı alıyor. Yaşım ilerlediği için 29. Minberi yaptım artık tamam diyorum. Fakat yine de boş durmayacağım. Sağlığım için çalışıp sehpa gibi şeyler yapacağım. Eski Sivas Valisi Salih Ayhan 'başarının sırrı ne?' dedi. Yapacağın işi gece rüyanda görüyorsan başarırsın yoksa başaramazsın dedim" şeklinde konuştu.

"Ali sen ne zaman zengin olacaksın?"

Zenginliğinin maddi zenginlik olmadığını belirten Önder, "1982'de hacca gittik. Orada bir hoca eşime 'Ali ileride çok zengin olacak' demiş. Eşimde bana söyledi. Mutlu olduk, keyiflendik. Döndük memlekete 3-5 sene geçti fakat Ali bir türlü zengin olmadı. Torunlarım dede sen ne zaman zengin olacaksın diye soruyor. Çocuklarım da soruyor. Aradan 10 sene geçti. Bende kendime 'Ali sen ne zaman zengin olacaksın' diye sormaya başladım. 18. Minberimi Trabzon'a göndermek için boyuyordum. Orada bana bir düşünce geldi. Bunun dörtte birini parayla hayır edemezsin ama bir Allah'ın kulu reva ederse 18 de yaparsın 20 de diye içimden geçirdim. O zaman anladım ki benim zenginliğim maddi zenginlik değilmiş. Allah rızası için Allah'ın evlerine bir şeyler yapmakmış. 29. Olarak son yaptığım minberi de Gürün'de depremde zarar gören Şuğul Camisine göndereceğim" dedi.

Kaynak: İHA

Türkiye, İyilik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İyilik ödüllü Ali Amca, minber yapımını sonlandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 03:05:00. #1.12#
SON DAKİKA: İyilik ödüllü Ali Amca, minber yapımını sonlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement