İYİLİKDER'den Gazze'ye Sınav Desteği - Son Dakika
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İYİLİKDER'den Gazze'ye Sınav Desteği

İYİLİKDER\'den Gazze\'ye Sınav Desteği
25.06.2026 12:51
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İYİLİKDER, Gazze'deki öğrencilere sınav sürecinde internet ve cihaz desteği sağlıyor.

İYİLİK Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER), Gazze'de lise son sınıftaki öğrencilere üniversite sınav sürecinde destek olduğunu duyurdu. Derneğin, Gazze'deki sınırlı internet erişiminden ötürü sınava girmekte zorlanan öğrenciler için Gazze'nin farklı bölgelerinde özel alanlar tahsis ederek, internet erişimlerine yardımcı olduğu bildirildi. Ayrıca sınava girmek için yeterli ekipmana sahip olmayan öğrenciler için de cihaz desteği sağlandığı kaydedildi.

İyilik Derneği, Gazze'de altyapı eksikliğinden kaynaklı olarak internet üzerinden sınavlara katılması gereken öğrenciler için internet ve cihaz desteğinde bulunduğunu açıkladı. Dernek tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'de okulların yıkılmasının ardından Filistin Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğrenciler için online eğitime geçildiğini duyurmuştu. Sınav sistemi gereği liseli gençler 20 Haziran Cumartesi gününden 27 Haziran Cumartesi gününe kadar, toplamda 8 günlük bir online sınav döneminden geçiyor. Lisedeki final sınavlarını başarıyla gerçekleştiren öğrenciler, daha sonra üniversite tercihi yapmaya hak kazanıyor" denildi.

Gazze'deki durumun gençlerin hayatını etkilediğine değinen İyilik Derneği yetkilileri hiçbir zaman Gazze'ye duyarsız kalmayacaklarının altını çizdi. Konuya dair açıklamalarda bulunan İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çiçek, "Bizim şu an Gazze'de yaptığımız bu yardım kimileri için çok küçük görülebilir. Ancak şunu vurgulamakta fayda var. Bu, oradaki insani krizin ne denli büyük olduğunun ispatıdır. İbadet yerlerini, okulları ve hastaneleri bombalayan bir siyonist düşünceyle karşı karşıyayız. Öyle ki oradaki genç kardeşlerimiz bir okul çatısı altında bile bulunamıyor. Neden? Çünkü hepsini yıktılar. Biz, derneğimiz bünyesi altında Eid Ağa Ortaokulunu onarıp kardeşlerimize teslim ettik ve iki tane de çadır okul hayata geçirdik. Yine de oradaki liseli gençler sınavlarını onca yetersizlik arasında internet üzerinden yapmak zorunda kalıyor. Gazze'nin en temel ihtiyaçlarını karşılamakta hiçbir zaman geri durmadığımız gibi aklıyla, ilmiyle ve zekasıyla da mücadele eden yeni nesillerin inşası üzerine de yoğunlaşmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

İyilik, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİLİKDER'den Gazze'ye Sınav Desteği - Son Dakika

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