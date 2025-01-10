İZBAN Raylarına Düşen Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

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İZMİR'in Çiğli ilçesinde, İzmir Banliyö Sistemi'ni (İZBAN) kullanmak için bekleyen Güngör Serhan Yeniaydın (44), raylara düşerek trenin altında kalıp, yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Çiğli ilçesindeki İZBAN Ege Kent 2 Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Güngör Serhan Yeniaydın, bilinmeyen nedenle raylara düştü. Yeniaydın o sırada gelen trenin altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yeniaydın itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan Yeniaydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yeniaydın'ın İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (İZSU) güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilirken, cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.