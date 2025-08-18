İZBAN Seferleri İptal!

1) İZBAN SEFERLERİ, MEMURLARIN İŞ BIRAKMA EYLEMİ NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

Memur-Sen üyeleri, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işveren heyeti tekliflerini protesto etmek amacıyla 1 günlük iş bıraktı. Bu kapsamda TCDD personelinin eyleme katılması nedeniyle, İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) tüm seferler durduruldu. Alternatif toplu taşıma araçlarına yönelen vatandaşlar, duraklarda yoğunluğa neden oldu.

İş bırakma eyleminin duyurusunun gece saatlerinde yapılması nedeniyle iş bırakma eylemine hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, alternatif toplu taşıma araçlarının yolunu tuttu. İZBAN'dan yapılan açıklamada, "Memurların ülke genelinde gerçekleştireceği 1 günlük iş bırakma eylemi nedeniyle TCDD çalışanları işbaşı yapmayacaktır. Bu nedenlerden dolayı 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz" denildi.